Interior i els Mossos d'Esquadra rebaixen la tensió

La conselleria d'Interior i els sindicats dels Mossos d'Esquadra van rebaixar la tensió en la reunió que van mantenir ahir després d'una setmana de xocs per les manifestacions a Barcelona per demanar la llibertat del raper Pablo Hasél, que han situat a la policia catalana al centre del debat polític.

La reunió a la seu de la conselleria d'Interior va durar una mica més de dues hores i va tenir lloc després que els sindicats de Mossos d'Esquadra advertissin al llarg de la setmana passada de la «gran crispació» que viu el cos després de les crítiques que ha rebut per les seves actuacions en les protestes.

En una compareixença al final de la reunió, el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va afirmar que tots dos actors havien sortit de la trobada amb «una voluntat de millora compartida» i que s'havien traslladat mútuament la «confiança». En la reunió, va explicar Sàmper, tothom «ha entès» que és «necessari» tenir un debat en el Parlament sobre el model d'ordre públic a Catalunya, i van coincidir a qualificar de «violència extrema» la situació viscuda en els disturbis.

A continuació, Sàmper va afirmar que «un àmbit ampli de 82 diputats» demanen la revisió d'aquest model, en referència a la CUP, els comuns, ERC i JxCat, i va afegir que aquest debat «no es pot donar en dues setmanes o tres», sinó que, una vegada constituït el nou Parlament, s'ha de debatre el model «amb serenitat i amb tranquil·litat».

Abans de la reunió, el conseller va admetre que s'ha quedat «molt sol» a l'hora de demanar que les manifestacions es desenvolupin per la via pacífica: «La solitud del conseller d'Interior és enorme», va assegurar.

Els sindicats van voler traslladar un missatge de «prudència» en trobar-se «a l'expectativa» de veure en què es tradueix el que es va dir en la reunió. Encara així, van celebrar que Sàmper «s'hagi disculpat» per les seves paraules sobre els Mossos i el model d'ordre públic. El secretari general de SAP-FEPOL, Pere García, va explicar que van traslladar a Sàmper l'«estat de crispació que pateix el cos» com a conseqüència de l'«abandó de part del sector polític».