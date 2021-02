La CUP debat amb la militància si ha d'assumir la presidència del Parlament en la pròxima legislatura. La candidatura celebra aquesta setmana assemblees obertes parlamentàries per debatre el paper que ha de tenir la formació. Els documents plantegen que el paper de la Mesa del Parlament és "important per fer front als atacs del TC a la sobirania" de la cambra. Als anticapitalistes, amb els nou escons obtinguts, els correspon un lloc a la Mesa. "D'acord amb la nova correlació de forces, hauríem de plantejar l'assumpció de la presidència de la Mesa del Parlament?", apunten. Amb el debat sobre si han d'entrar a Govern, a les assemblees es debatrà "en quin grau hauria d'assumir responsabilitat en clau institucional i en funció de quins acords".

La proposta política de la CUP estableix la "ruptura democràtica com a única opció per avançar davant la negació sistèmica dels poders de l'estat d'acceptar les més mínimes concessions en matèria social i nacional". I consideren que això s'ha de concretar "en clau institucional i popular".

Els anticapitalistes, que han passat de quatre a nou diputats, consideren que tenen ara "major incidència política" i que, per tant, poden ser "determinants en el rumb de la propera legislatura". Advoquen per emplaçar al conjunt de forces independentistes i sobiranistes a "l'establiment d'uns grans acords de país per avançar en el pla social i d'alliberament nacional". I per aconseguir "que els grans acords serveixin de motor per plantejar una estratègia de legislatura que combini el nou cicle de mobilitzacions i l'acció institucional per superar els marcs legislatius estatals que no permeten l'avenç dels drets socials". El document també aposta per avançar en polítiques que "plantin cara" a l'extrema dreta, ara amb representació al Parlament.

Pel que fa a les negociacions, la CUP vol configurar "grans acords", entre els quals hi ha "un full de ruta cap a la independència" amb fites concretes; establir un "rescat social" i concretar "un pla de treball de canvi de model econòmic".

Centenars de militants participaran de manera telemàtica a les assemblees obertes parlamentàries per valorar els resultats electorals i el seu paper durant la pròxima legislatura. Els anticapitalistes apel·len a un "nou cicle" i volen ser "clau" i concretar "un full de ruta cap a la independència, l'establiment d'un rescat social per fer front a l'actual situació sanitària, econòmica, social, laboral i de creixement de la pobresa" i "concretar un pla de treball de canvi de model econòmic des d'una perspectiva social, ecologista i feminista". Al marge d'aquestes assemblees, la candidatura té un consell polític ordinari previst per aquest dissabte.