Educació estudia si la soca britànica s'estén a les escoles

El director general de Centres Públics i president del Consorci d'Educació de Barcelona, Josep Gonzàlez-Cambray, va afirmar que hi ha «casos concrets» en què s'estan trobant «més positius» dins d'un mateix grup classe. Va afegir que es dona «de forma puntual» i que el percentatge de grups on es troben més positius més enllà del cas índex no està creixent percentualment -aquest va ser d'un 80% fins al Nadal. Tot i això, Cambray va afirmar que estan analitzant amb el Departament de Salut aquestes situacions «cas a cas», també per veure si es tracta de la soca britànica i com s'explica la situació. Malgrat això, va destacar que a Barcelona hi ha «només» 162 grups confinats dels més de 13.000.

Pel que fa al conjunt de Catalanaya, els grups escolars confinats per covid-19 són 976, 163 menys que en el darrer balanç, segons dades del Departament d'Educació.

Representen l'1,36% dels aproximadament 72.000 grups. Hi ha 23.870 persones confinades, 3.573 menys que en el darrer balanç: 22.632 alumnes (-3.388), 1.152 docents i personal d'administració i serveis (-180) i 86 de personal extern (-5).

Els positius acumulats són 54.609, 515 més que en el balanç anterior. Es registren 2.352 positius als centres educatius els darrers deu dies. Hi ha un centre tancat, la llar d'infants l'Oreneta, a la Bisbal del Penedès, a diferència del tres que hi havia en el darrer balanç. Aquest centre tancat representa el 0,02% del total. A més, hi ha 601 centres amb algun grup confinat, l'11,78% del total de 5.104 centres.