ERC i comuns coincideixen que cal «obrir una nova etapa de canvi» a Catalunya

ERC i En Comú Podem van coincidir ahir en la necessitat d'iniciar «una nova etapa al país» que reforci les «polítiques d'esquerres». En la primera trobada de negociacions després de les eleccions del 14-F, les dues formacions van fer un intercanvi d'opinions inicial i van avaluar conjuntament els resultats dels comicis. En aquest sentit, tots dos partits van compartir que les prioritats del nou executiu han de ser el rescat social, la reconstrucció i la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya. Els republicans i els comuns van valorar positivament la reunió i van acordar que seguiran en contacte els propers dies per explorar les possibilitats d'acords.

D'altra banda, les dues formacions també van aprofitar la trobada per compartir la voluntat de construir una estratègia per fer front a l'extrema dreta al Parlament de Catalunya després de l'entrada de Vox a l'hemicicle. Així, es van emplaçar a treballar conjuntament amb la resta de partits polítics per consensuar aquesta estratègia.

Pel que fa a la composició del futur Govern i els pactes que es necessitaran per tirar-lo endavant, cap dels dos partits va entrar en detalls. Hores abans, el portaveu dels comuns, Joan Mena, demanava als republicans apostar per un executiu sense JxCat. La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, els va dir que és el moment de buscar punts d'acord i deixar-se de «línies vermelles» i «d'interessos partidistes».

Junts demana el Parlament

La vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, considera que el «més normal» seria que el seu partit tingués la presidència del Parlament. En una roda de premsa telemàtica, posterior a la reunió de la direcció, Artadi va assegurar que encara no s'està parlant de cadires ni al Govern ni a la cambra. Això sí, la dirigent de Junts va insistir que l'única «opció real» per formar executiu passa per un acord independentista amb ERC i CUP. De fet, Artadi vol que l'entesa sigui per a tota la legislatura. JxCat manté el veto als comuns.

La CUP, «molt lluny» del Govern

El diputat de la CUP Carles Riera va assegurar que en aquests moments la seva formació està «molt lluny» de plantejar-se la possibilitat d'entrar al Govern perquè tot just s'està començant a parlar. En una entrevista a Ràdio 4 i La2, Riera va insistir que la implicació institucional de la CUP dependrà de si hi ha acords sobre autodeterminació, amnistia, pla de xoc social, pacte antifeixista i pacte antirepressiu que inclou un canvi del model policial.