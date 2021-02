Expedienten Alfred Bosch per la gestió del cas d'assetjament sexual a Exteriors

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimarts que han aprovat incoar un expedient sancionador contra l'exconseller Alfred Bosch per la presumpta infracció dels "principis ètics i normes de conducta" dels alts càrrecs de la Generalitat. En roda de premsa, Budó s'ha referit així a la gestió que va fer Bosch del cas d'assetjament sexual del seu cap de gabinet a Exteriors. La portaveu del Govern ha explicat que ara l'expedient sancionador seguirà el curs i comptarà amb una instrucció que haurà de determinar les eventuals responsabilitats de Bosch per no haver activat el protocol per assetjament sexual. S'ha pres la decisió després d'analitzar un darrer informe a càrrec del gabinet jurídic.

Budó ha justificat que s'hagi trigat gairebé un any a prendre la decisió d'obrir un expedient a l'exconseller perquè es van demanar diferents informes que fins el passat 16 de febrer no han estat entregats al Govern. La portaveu ha evitat donar informació sobre els informes per ser "confidencials" i ha confiat que la instrucció marqui el camí a seguir a partir d'ara.

Si bé ha reconegut que li agradaria major "celeritat" a l'administració, ha assegurat que era "necessari" sol·licitar els informes per tenir més informació en una qüestió "delicada".