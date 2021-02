Els Mossos detenen un regidor de la CUP per les mobilitzacions de la sentència del procés

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP i regidor a Reus, Edgar Fernández, segons han confirmat els Mossos i el partit anticapitalista. El cupaire tenia vigent una ordre de crida i cerca des de l'11 de febrer per no comparèixer davant el jutge en una causa per una mobilització postsentència. Fernández havia plantat el jutge en dues ocasions per un cas que va acabar amb un enfrontament amb uns militants de Vox i, tres dies abans del 14-F, el jutjat va dictar una ordre de crida i cerca. Finalment, dos agents no uniformats dels Mossos l'han arrestat a les dotze del migdia d'aquest dimarts, a les portes del Casal Despertaferro, aprofitant que havia sortit a parlar per telèfon.

La policia l'ha traslladat davant el jutjat d'instrucció número 3, que és el que va dictar l'ordre de detenció, i Fernández n'ha sortit pels volts de tres quarts d'una del migdia. Ha afirmat que s'ha acollit al dret de no declarar "per mantenir el pols polític". A les portes de l'edifici, ha rebut l'escalf i els aplaudiments de mig centenar de persones que s'han aplegat per donar-li suport.

La causa que ha motivat la detenció de Fernández correspon al 14 d'octubre del 2019, el dia que es va conèixer la sentència del procés. El regidor està investigat per desobediència i desordres públics per un enfrontament amb agents dels Mossos d'Esquadra i militants de Vox durant una concentració vora la comissaria de la policia espanyola a la capital del Baix Camp.



Encausat en quatre procediments judicials

Abans de ser detingut, Fernández ha participat aquest dimarts al matí en una concentració davant els jutjats, on havia de declarar per una altra causa davant el jutjat d'instrucció número 4 de Reus. En concret, estava citat a declarar, juntament amb dues persones més, en relació al tall de les vies del tren el 23 setembre de 2019 en protesta per l'operació Judes. La vista, però, s'ha suspès pel positiu de covid-19 d'un advocat.

El regidor Edgar Fernández està processat per quatre de les cinc causes obertes als jutjats de Reus en el marc d'aquesta operació Judes i la sentència del procés.