Vergés reconeix el moment «fràgil» i alerta del perill d'una quarta onada

La consellera de Salut, Alba Vergés, va reconèixer ahir que es viu un «moment fràgil» pel que fa a la pandèmia de la covid-19, amb una velocitat de transmissió del virus (Rt) que podria arribar a 1 aquesta setmana i va alertar que una quarta onada seria «molt dramàtica». «Estem en setmanes molt claus», va dir a TV3. La consellera no va voler «especular» sobre si podrien canviar les restriccions la propera setmana i va explicar que cal estar atents a les dades epidemiològiques. En tot cas, va dir que es continuarà buscant «el millor equilibri dins d'aquesta fragilitat». Vergés va explicar que la tercera onada ha passat per sota de la segona, epidemiològicament parlant, però no pel que fa al sistema assistencial, que ha quedat «molt afectat». Per això, va afirmar que seria «molt dolent» que ara arribés una quarta onada. Segons ella, és necessari «donar temps» perquè baixi la tensió assistencial i que la vacunació avanci.

Sobre la Setmana Santa no va voler avançar escenaris però sí que va afirmar que «sempre» s'ha intentat «trobar l'equilibri» entre el que demanava la societat en dates clau, com l'estiu o el Nadal, amb la situació epidemiològica del moment.

Va mantenir que la variant britànica serà majoritària en les properes setmanes i que per això caldrà estar atents a si canvia el patró actual de l'epidèmia. Sobre la vacunació, va dir que hi poden haver canvis en les properes setmanes, com el de la limitació a 55 anys de la vacuna d'AstraZeneca.

Baixada lenta de les UCIs

D'altra banda, els investigadors del grup BIOCOM-SC van alertar que el ritme de baixada de les UCIs és massa baix «en la banda pitjor de les previsions». La disminució està per sota del 10% setmanal i després de tres setmanes només han baixat un 20%.