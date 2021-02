ERC accelera les negociacions amb la CUP i JxCat

La segona setmana de negociacions està vivint una accelerada en les trobades entre partits a la recerca de les majories parlamentàries suficients per investir president i formar Govern. Al ritme pausat de fa uns dies l'ha seguit un nodrit programa de trobades bilaterals gairebé amuntegats.

Així, ahir, després d'una primera reunió amb la CUP, ERC es reunir, a la tarda i per segona vegada, amb JxCat, en el que, de fet, és «la negociació», donats els seients en el Parlament que manegen, 33 i 32, respectivament.

En el segon contacte amb la CUP, l'altra força independentista el suport de la qual garantiria la investidura d'Aragonès i l'estabilitat d'un eventual Govern, republicans i anticapitalistes van començar a estudiar un «pla de xoc» per canviar el model de seguretat i ordre públic.

Mentre aquesta reunió se celebrava, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, demanava, en roda de premsa, no «barrejar la investidura amb el debat sobre els Mossos».

En el comunicat d'ERC, els republicans van destacar que tots dos partits han posat sobre la taula la necessitat de dur a terme un «pla de xoc que ha de permetre fer un canvi profund en el model de seguretat i ordre públic de Catalunya», a més d'avançar en les mesures socials que ha d'impulsar el pròxim Govern per fer front a la crisi social i econòmica derivada de la pandèmia.

Els cupaires tradueixen la proposta en l'impuls d'un pla de xoc que «permeti virar en 180 graus l'estratègia antirepressiva del país», en relació amb la política dels cossos de seguretat a Catalunya, i revelen un altre punt d'acord amb els republicans pel qual preveuen promocionar un Pacte Nacional Antifeixista format per diverses organitzacions.

Cimera amb els comuns

El dia va ser especialment atrafegat per als anticapitalistes ja que també van mantenir una reunió amb els comuns. En Comú Podem i la CUP es van reunir per explorar possibles acords, encara que, com estava previst, sengles formacions van coincidir a centrar-se en l'esfera social però no en els qui han de conformar el nou Govern.

Els comuns van valorar de totes maneres «positivament» la primera presa de contacte amb els anticapitalistes i han destacat que en tots dos casos van coincidir a apuntar la urgència de l'emergència residencial, la transició ecològica, posar fre a projectes com el BCN World o avançar en un nou model policial que acabi amb les pilotes de «foam», entre altres assumptes. Així mateix, els comuns s'han posat d'acord amb la CUP per fer unaestratègia contra l'extrema dreta.