L'informe sobre el suplicatori de Puigdemont descarta que hi hagi persecució política

L'informe sobre el suplicatori de l'eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont avalat en la comissió d'Assumptes Jurídics de l'Eurocambra descarta que l'expresident de la Generalitat catalana estigui sent víctima d'un judici polític i afirma que no ha trobat evidències que el procés legal en contra seva tingui l'objectiu de danyar la seva activitat política.

"Així doncs, el Parlament no ha trobat proves de 'fumus persecutionis', és a dir, elements fàctics que indiquin que la intenció subjacent al procediment judicial sigui perjudicar l'activitat política d'un diputat i, per tant, el Parlament Europeu", diu el text, que s'havia filtrat parcialment la setmana passada i s'ha fet públic oficialment aquest dimecres.

L'informe va ser elaborat pel diputat conservador búlgar Angel Dzhambazki (que comparteix grup tant amb Vox com amb els independentistes flamencs de l'N-VA) i va recomanar retirar la immunitat de l'eurodiputat de JxCat, com havia demanat la Justícia espanyola al començament de 2020.

Aquesta recomanació va tirar endavant aquest dimarts per 15 vots a favor, vuit en contra i dues abstencions, mateix marge pel qual van prosperar les recomanacions per a l'aixecament de la immunitat dels exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí.

L'informe, redactat després d'escoltar la compareixença del propi Puigdemont i d'analitzar documents sobre la causa, assenyala que els fets pels quals se'l processa (la seva participació en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre) van ser comesos el 2017 i el judici es va iniciar el 2018, mentre que Puigdemont no va aconseguir el seu escó al Parlament Europeu fins a 2019.

"No es pot assegurar que els procediments judicials es llancessin amb la intenció de soscavar la futura activitat política de Carles Puigdemont com a membre del Parlament Europeu, ja que en aquest moment el seu estatus com a eurodiputat era encara hipotètica i futura", apunta l'informe, que també ressalta que l'acusació en contra seva "no concerneix opinions expressades o vots emesos en l'exercici dels seus deures com a eurodiputat".

Aquestes són dues de les condicions que recull el reglament de l'Eurocambra com a requisits per denegar un suplicatori que hagi demanat un Estat membre.

"L'acusació no té manifestament cap relació amb la condició de diputat del Parlament Europeu", afirma l'informe.

D'altra banda, també diu que "la immunitat parlamentària no és un privilegi personal del diputat, sinó una garantia de la independència del Parlament en el seu conjunt i dels seus diputats".

Finalment, afirma que el Parlament no té competència per valorar la jurisdicció nacional a la qual li correspon remetre-li els suplicatoris i recalca que, d'acord a la legislació espanyola, és correcte que ho fes el , la qual cosa s'oposaria a un dels arguments de la defensa de JxCat.