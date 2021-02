Puigdemont anirà als tribunals si l'Eurocambra li retira la immunitat

El líder de JxCat i eurodiputat Carles Puigdemont veu "previsible" que l'Eurocambra li retiri la immunitat, però ha assegurat que no dona "la batalla per perduda". "El Parlament Europeu haurà de decidir si accepta la pressió espanyola i permet l'empresonament de dissidents", ha dit en una roda de premsa després de l'aprovació al Comitè d'Afers Jurídics de la proposta per retirar-li la protecció parlamentària. Puigdemont ha admès que "no és molt esperançador" el resultat al comitè, que ha qualificat de "lamentable". Per això, l'expresident ha avançat que "la batalla continuarà" als tribunals i que estan "preparats". JxCat es planteja demanar mesures cautelars al Tribunal de Justícia de la UE si l'Eurocambra els hi retira la immunitat.

Un recurs que aniria de la mà d'una demanda contra la gestió del suplicatori per part del Comitè d'Afers Jurídics que ha preparat la proposta d'aixecament de la immunitat, segons ha explicat el també eurodiputat de JxCat Toni Comín. Des de JxCat veuen "irregularitats" en el procediment com "la manca d'imparcialitat" del president del comitè, l'eurodiputat de Ciutadans, Adrián Vázquez, i del ponent del cas, l'ultraconservador búlgar, Angel Dzhambazki.

Comín també ha criticat la "sobrerepresentació espanyola" al Comitè d'Afers Jurídics i que, segons ells, no s'hagi "traduït pràcticament res de la documentació" que van aportar. "Serà material útil de cara a la nostra batalla a Luxemburg", ha dit.

"La batalla no s'acaba amb el ple del Parlament Europeu", ha reblat Puigdemont. La votació definitiva s'espera per la setmana del 8 de març.

Intent per convèncer la cambra

Si bé ja tenen la vista posada al camp judicial, els eurodiputats de JxCat intentaran convèncer les pròximes setmanes als seus companys de cambra per votar contra el suplicatori. "Si s'acaba aixecant serà un precedent molt negatiu per a la democràcia europea", ha avisat Puigdemont, que ha criticat la reacció "de satisfacció des del PSOE fins al feixisme de Vox". "L'objectiu es que anem a la presó", ha conclòs.

Amb tot, els tres independentistes no s'han mostrat gaire optimistes sobre la possibilitat de retenir la immunitat. "No donem la batalla per perduda, però tampoc volem generar grans expectatives", ha reconegut l'eurodiputada Clara Ponsatí.

Esperança en la justícia belga

De cara a la reactivació de les euroordres a la primavera en cas que perdin la immunitat, els eurodiputats de JxCat han recordat el precedent del rebuig de Bèlgica a l'euroordre contra l'exconseller Lluís Puig. "El que compta és el resultat final", ha defensat Puigdemont, que espera evitar l'extradició.