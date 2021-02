Un brot de coronavirus confina els residents de la Vila Universitària de la UAB

Un brot de covid-19 afecta 24 estudiants que resideixen a la Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), segons ha avançat l''Ara' i han confirmat fonts del centre universitari a l'ACN. A banda dels positius confirmats, hi ha 20 estudiants més que estan a l'espera de rebre el resultat d'una PCR. Salut ha informat que es farà un cribratge als 1.400 estudiants que resideixen a la Vila entre aquets dijous a la tarda i demà divendres. Els estudiants afectats estan aïllats en habitacions individuals, tal i com preveia el protocol previst per la universitat a l'inici de curs.

Salut ha explicat que els estudiants susceptibles de participar en el cribratge ja han estat avisats des de la universitat. Aquest es farà a través de personal d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut (ICS), que s'encarregarà de fer les proves PCR entre les 15.00 i les 20.00 hores d'aquest dijous i les 9.00 i les 15.00 hores de divendres en una sala de l'Edifici Blanc, al costat de l'hotel.

L'objectiu del cribratge és detectar casos de covid-19 asimptomàtics i tallar les cadenes de transmissió. Aquest està preparat per arribar a 1.400 estudiants però el nombre de proves que s'acabaran fent "dependrà de la resposta de les persones que han estat convocades a participar-hi", ha apuntat Salut.

El Departament ha destacat que el dispositiu requereix una "complexa" organització que va des del muntatge, preparació i neteja de l'espai, a la gestió de la recollida i entrega de mostres al laboratori, passant per la coordinació de tots els professionals.

Les persones que es facin les PCR obtindran els resultats en un termini d'unes 48 hores a través de l'aplicació La Meva Salut. Amb els positius es contactarà per telèfon, com es fa habitualment, i s'enviarà un SMS als negatius que tinguin aquest servei.

