Catalunya obrirà els centres comercials de dilluns a divendres

Després d'una doble sessió de reunions al matí i el vespre, el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) ha decidit finalment mantenir les grans mesures vigents quant a les restriccions per la Covid-19, tret de lleus obertures sectorials que afectaran bàsicament el comerç. Segons avança El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial de Diari de Girona, els centres comercials i comerços de més de 400 metres quadrats, que porten tancats des del 7 de gener, podran obrir ara, però només de dilluns a divendres i amb un 30% de l'aforament.

La resta de mesures es queden com en l'acualitat.

La decisió s'anunciarà públicament demà en una roda de premsa a les 9 hores i és fruit d'un debat intern en què sectors de l'Executiu català, vinculats a JxCat, eren partidaris d'una flexibilització més gran.

El Govern havia decidit aquest dijous al matí donar-se unes hores més per prendre una decisió sobre les restriccions vigents per analitzar a fons les dades, tenint en compte que l'Rt està ara per sobre d'1. Ara bé, des de Salut, tant el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, com la pròpia consellera, Alba Vergés, ja havien apuntat a algun tipus de flexibilització, i el gran comerç estava sobre la taula des de feia dies, ja que porta absolutament tancat des de fa un mes i mig.

