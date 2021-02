El Govern demana «aïllar i denunciar» els violents en les manifestacions

El conseller d'empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha demanat aquest dijous als catalans que "censurin, condemnin i vigilin" la violència en les protestes i ha cridat a "aïllar i denunciar" els "grups violents" que "aprofiten les manifestacions per atemptar contra negocis i comerços".

Tremosa s'ha expressat en aquests termes després d'una reunió, al costat del titular d'Interior, Miquel Sàmper, amb membres del sector econòmic, comercial i turístic per valorar els efectes dels disturbis durant les protestes per l'empresonament del raper Pablo Hasél.

El responsable d'empresa ha apel·lat a la societat catalana "que durant anys ha protagonitzat manifestacions multitudinàries pacífiques" perquè, en el transcurs de les protestes, "censuri, condemni i vigili, aïlli i denunciï els petits grups violents" l'objectiu dels quals és saquejar comerços.

"Que aïllin als elements que aprofiten causes legítimes per manifestar-se i cometre actes de pillatge i violència contra mobiliari urbà i comerços", ha remarcat.

Tremosa ha recordat que aquest any ha estat "molt complicat" per al sector econòmic i ha alertat que estan en "perill" per aquestes conductes empreses "que han arriscat els seus patrimoni per treure endavant el seu negoci".

"El respecte als contractes signats i l'absència de violència: sense aquestes dues condicions no hi ha possibilitat de civilització", ha ressaltat.

També Sàmper ha condemnat la violència en les protestes dels últims dies, les conseqüències de les quals, ha dit, "mai són positives" i que ha desvinculat del legítim dret a manifestació "pacífica".