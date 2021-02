El Govern es dona un dia més per ultimar canvis «acurats» en les restriccions

El Govern s'ha donat un dia més per ultimar les possibles petites relaxacions de restriccions de cara a la setmana que ve, que seran "el més curoses possible" en un moment en què el virus creix, ha dit el vicepresident català en funcions, Pere Aragonès.

Els grups de treball del Pla d'Emergències de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) van començar ahir a analitzar les dades i les propostes per flexibilitzar algunes restriccions anti-Covid a partir del proper dilluns i tenien previst anunciar els canvis aquest dijous, però tot s'ha posposat a demà, divendres.

Fonts properes al Procicat han assegurat a Efe que s'han donat un dia més perquè necessiten "seguir treballant" les mesures, en un moment en què comerç i restauració reclama relaxar les restriccions i, en canvi, els epidemiòlegs demanen mantenir les limitacions.

En aquest context, Aragonés ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat en assegurar que seran "el més curosos possible" per donar seguretat a la ciutadania i als sectors econòmics, doncs "no es tracta de fer un pas endavant i dos enrere".

Tot indica que es mantindrà el gruix de les restriccions, com el toc de queda o el confinament perimetral comarcal, i que hi haurà una flexibilització mínima que podria donar-se en els grans sectors afectats, entre ells el del comerç.

Les botigues petites i no essencials estan obligades a tancar els caps de setmana, mentre que establiments grans i centres comercials estan clausurats tots els dies.

Els restaurants, per la seva banda, solament poden servir a l'establiment en les franges d'esmorzars i dinars.

Si bé la voluntat del Govern és "donar aire" a sectors afectats, el virus ofereix poc marge, ja que la velocitat de propagació (Rt) segueix creixent lentament i se situa aquest dijous en l'1,02, una centèsima més que ahir, cosa que propicia un augment de contagis, amb 1.978 nous positius en les últimes 24 hores i la notificació de 22 morts més per Covid.

Aquest repunt del virus -que s'atribueix essencialment a l'extensió de la variant britànica- genera dubtes sobre la flexibilització de les restriccions, amb el temor que es produeixi una quarta onada en un moment en què les UCI estan concorregudes, si bé han millorat en les últimes setmanes.

Actualment hi ha un total de 1.824 pacients amb Covid hospitalitzats, 94 menys que la vigília, dels quals 569 estan greus a la UCI, 18 menys que ahir.

I la població vacunada creix, però segueix sent poca: Els equips del Departament de Salut han administrat des del passat 27 de desembre un total de 548.070 dosis de vacunes, el que suposa que el 7,1% dels catalans ja han rebut una o dues dosis de l'inmunògen.

En ple debat sobre l'efecte de les restriccions sobre el coronavirus, el que sembla evident és que sí han contribuït a deixar la grip en una situació marginal: Catalunya ha notificat aquesta setmana -a finals de febrer- el primer cas.