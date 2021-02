Els presos de l'1-O de Lledoners mantenen la semillibertat

El jutge de vigilància penitenciària ha decidit mantenir el tercer grau penitenciari als presos del procés i així hova comunicar ahir a la presó de Lledoners, on Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull compleixen condemna. D'aquesta manera, els sis presos independentistes continuaran només acudint a la presó per dormir de dilluns a dijous. La semillibertat té caràcter temporal, fins que es resolgui el recurs presentat per la Fiscalia contra la concessió d'aquesta mesura per part de la Generalitat. El cas concret de Joaquim Forn es resoldrà aquest dijous, encara que previsiblement serà en el mateix sentit.

La decisió es produeix 24 hores després que un altre jutjat de vigilància penitenciària, l'1 de Catalunya, també mantingués el règim de semillibertat concedit a Dolors Bassa i a Carme Forcadell, la suspensió del qual demanava la Fiscalia.

En les seves sis actuacions, amb idèntics arguments i que poden ser recorreguts, el jutge (està de suplent en el jutjat de vigilància número cinc) es desmarca de la decisió de la titular d'aquest òrgan judicial, que el mes de juliol passat va decidir suspendre el tercer grau dels presos de Lledoners a l'espera que el Tribunal Suprem es pronunciés. En aquesta ocasió, el magistrat Mariano David García ha optat per una interpretació restrictiva d'un article legal que, segons la Fiscalia, obligaria a suspendre de manera automàtica la semillibertat només presentar el recurs. El togat sosté que el punt de vista del fiscal «xoca amb la interpretació que ha de donar-se a les normes que, en definitiva, afecten drets fonamentals».

Aquest precepte legal discutit és una disposició de la Llei orgànica del Poder Judicial que estableix que els recursos contra les resolucions de classificació penitenciària que impliquin una excarceració tenen efectes suspensius en els supòsits de delictes greus, per evitar que aquestes sortides es «produeixin sense intervenció de l'òrgan jurisdiccional». No obstant això, per al togat aquesta suspensió únicament ha d'aplicar-se quan s'impugnin resolucions del jutjat de vigilància, no les administratives, com són les de la Generalitat. És a dir, en el cas dels dirigents independentistes, quan el recurs sigui d'apel·lació davant el Tribunal Suprem.

«No es pot deixar de desconèixer que la interpretació que de la norma processal s'efectuï produeix afectació directa a drets fonamentals, per la qual cosa procedeix realitzar una interpretació més ponderada i conforme a l'eficàcia i essència d'aquests», incideix el jutge. Les actuacions recorden que la fiscalia compta amb la possibilitat de presentar un «incident» durant la tramitació del recurs que permeti deixar en suspens la decisió administrativa d'acordar la semillibertat.