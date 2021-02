El PSC proposa que Eva Granados presideixi el Parlament

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha plantejat que sigui el seu número dos, Eva Granados, qui presideixi el Parlament en la propera legislatura, per imprimir a la cambra catalana un caràcter progressista, dialogant i allunyat de "frivolitats".

"És raonable que el partit que ha guanyat les eleccions tingui la responsabilitat de presidir la cambra per garantir que és una cambra de diàleg i de debat, però que no és una cambra on fer frivolitats ni on jugar a trencar l'estat de dret", ha exposat.

Illa ha fet aquesta proposta en l'inici de la primera reunió del grup parlamentari socialista després de les eleccions catalanes del passat 14 de febrer, en les quals van ser l'opció més votada i van empatar amb ERC a 33 escons.