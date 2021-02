Els centres comercials podran obrir de dilluns a divendres

El Procicat ha aprovat la recuperació de les colònies escolars mantenint el grup bombolla. També està previst que els alumnes de segon curs d'universitat puguin tornar a les classes presencials a partir del 8 de març.

Aquestes són dues de les mesures que ha anunciat el Govern després que dijous al vespre ja transcendís que a partir de dilluns reobririen els centres comercials entre setmana i també les grans botigues. En aquest últim cas, hauran de reduir la superfície comercial a 400 m2.

Pel que fa a l'esport, les classes a l'interior de gimnasos podran omplir fins al 30% d'aforament, independentment del nombre d'alumnes. A l'exterior es podrà arribar al 50%, el mateix que a les piscines. Aquesta nova resolució té una durada de 7 dies més.

El Govern ha anunciat aquest divendres una petita flexibilització en les mesures i ha decidit prorrogar una setmana més la resta de les que ja estaven vigents fins ara, com el confinament comarcal o els horaris en la restauració. Una de les novetats a partir de dilluns és l'obertura de les botigues de centres comercials i grans comerços al 30% d'aforament. Tot i això, la restauració que es trobi dins dels recintes dels centres comercials seguirà tancada. La consellera de Salut, Alba Vergés ha explicat que l'únic que es volia era equiparar la situació de les botigues però que es vol evitar que el centre comercial en si sigui un espai de trobada o on passar el dia.



Llum al final del túnel

Segons Vergés, la vacunació està ajudant "molt" a estabilitzar els dades i ha subratllat que ja es veu "la llum al final del túnel". Amb tot, ha apuntat que cal "mantenir la prudència" i "seguir transitant el camí". Vergés ha remarcat que de moment "cal més temps" però, sobretot, "calen més vacunes".

Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha admès que podrien pujar els casos arran d'aquesta petita flexibilització perquè implica més interacció però ha insistit que cal "donar aire" a alguns sectors. A més, ha apuntat que ara la revisió de les mesures es fa setmana a setmana i no cada 15 dies perquè els permet ser més acurats.

Argimon ha remarcat que ara mateix les dades epidemiològiques estan estables, amb una Rt al voltant d'1. Ha dit que hi ha un cert estancament amb una baixada "molt i molt lenta" –en les dades de dijous, una baixada del -0,21%-. Si se segueix aquesta tendència, Argimon confia que els propers dies comencin a reduir les persones a la UCI, així com els ingressats a planta. Amb tot, ha remarcat que hi ha un volum molt gran de llits ocupats i una infecció per setmana també elevada –amb uns 10.000 infectats per setmana-, de manera que ha cridat a la prudència.

En un sentit similar s'ha expressat Vergés, que ha alertat que si ara hi hagués un repunt de casos creixerien molt els ingressos a crítics amb una base de partida ja alta. Això, segons ha advertit, implicaria la desprogramació de molta activitat no relacionada amb el coronavirus.



Setmana Santa

En relació a una flexibilització de mesures per Setmana Santa, Argimon ha recordat que encara falta més d'un mes, una "eternitat" en context de pandèmia, i ha remarcat que és molt complicat fer prediccions a un mes vista. El secretari de Salut Pública ha dit que saben com d'important és la Setmana Santa "des de molts punts de vista" i ha garantit que quan arribi el moment es tindrà en compte.



Variant britànica

Argimon també s'ha referit a la presència de la variant britànica, que en les darreres setmanes ha anat guanyant en importància respecte al còmput total de casos. De fet, el secretari de Salut Pública ha advertit que en els propers 10 o 15 dies ja serà la variant predominant. En ser preguntat per si es contemplen canvis en les mesures per fer front a aquesta variant, com un possible allargament de les quarantenes de 10 a 14 dies per dificultar els contagis, ha dit que els tècnics ho estan estudiant perquè més enllà de la idoneïtat d'acord amb l'epidèmia també cal tenir en compte si seria efectiu i hi hauria compliment per part de la població.

Un dels llocs on s'està notant l'entrada d'aquesta variant és a les escoles. Segons ha detallat Argimon, no ha variat gaire el nombre de grups confinats per casos de coronavirus o bé que tenen només un cas aïllat, amb unes xifres similars a les del primer trimestre durant la segona onada. Sí que han crescut els grups on hi ha cinc o més casos de coronavirus, que ha remarcat que és més elevat que al període anterior. El motiu d'aquesta crescuda podria ser la incidència de la variant britànica, més contagiosa, encara que de moment les dades són molt preliminars i Salut les seguirà estudiant.



Brot a la UAB

En relació al brot de coronavirus detectat a la Vila Universitària de la UAB, de moment durant el cribratge del dijous –des de les 3 del migdia fins a quarts de 9 del vespre- es van fer 504 PCR. Salut calcula que se'n farà a un total de 1.000 persones, però com que no es vol limitar només a les persones que viuen a la Vila, sinó que també se'n farà a estudiants de la UAB que ho vulguin, per exemple, creuen que es podria superar el miler. Els resultats de les proves se sabran durant el cap de setmana.



Certificat de vacunació

En ser preguntada pel certificat de vacunació que s'està debatent a la UE, Vergés ha dit que és un debat interessant però ha alertat que no pot contribuir a la creació de desigualtats. En aquest sentit, ha explicat que primer cal garantir que tothom té accés a la vacuna. "Sense això podem debatre però no dur a terme, l'ètica i la salut van lligades a reduir les desigualtats i no a generar-ne de noves", ha dit.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus