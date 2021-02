La CUP vol una presidència del Parlament «antifeixista» i sobirana

La CUP ha obert un debat intern per decidir si reclama la presidència del Parlament, per «fer front als atacs del Tribunal Constitucional a la sobirania» de la cambra, encara que aquest lloc semblava reservat a JxCat si s'acordés investir Pere Aragonès, candidat d'ERC, com a president de la Generalitat.

En declaracions a SER Catalunya, Pellicer va assegurar que «d'entrada» la CUP no ha posat «cap línia vermella, cap condició taxativa», en les negociacions que manté amb ERC i JxCat de cara a engegar la nova legislatura.

Sí que va reconèixer que la militància «està debatent» si és el moment de reclamar la presidència del Parlament, encara que no ho planteja «com a condició» per aconseguir un acord.

«Debatre i parlar de tot»

Per a Pellicer, «és imprescindible que hi hagi una Mesa del Parlament que no vingui marcada ni pels tribunals espanyols ni pels dictàmens de l'Estat», sinó que permeti «debatre i parlar de tot i respongui a la sobirania del Parlament».

A més, «davant l'auge de l'extrema dreta, ha de ser una presidència de la Mesa clarament antifeixista, que freni aquesta extrema dreta», va recalcar Pellicer, que va apuntar que si les bases de la CUP així ho volen es podria «parlar de presidir aquesta Mesa per tirar endavant aquests objectius».

El PSC, per la seva banda, proposa que la viceprimera secretària del partit i número 2 de la candidatura per Barcelona, Eva Granados, presideixi el Parlament. Ho va anunciar el candidat, Salvador Illa, en la primera reunió presencial amb els 33 diputats, a la seu del partit. Illa va dir que a la cambra hi ha una majoria d'esquerres i que el PSC, com a guanyador del 14-F, vol un Parlament presidit «per una persona d'esquerres» i que garanteixi que és «una cambra de diàleg i debat, i no per jugar a trencar l'estat de dret». Els socialistes, que segueixen negociant per a una eventual investidura d'Illa per fer «un govern d'esquerres i de canvi», apunten que treballaran per trobar els suports i fer que Granados sigui la pròxima presidenta del Parlament.

Com a guanyadors en vots dels comicis, el PSC considera que «és raonable» que tinguin la responsabilitat de presidir la cambra «per garantir que és una cambra de diàleg i debat» i no «una cambra on fer frivolitats ni on jugar a trencar amb l'estat de dret». «Quin contrast amb altres propostes que estem sentint aquests dies, que volen enrocar Catalunya en el què ja hem viscut», va dir Illa, en una referència implícita a la possibilitat que la CUP assumeixi la presidència del Parlament.

«M'agradaria que el nostre grup tingués mirada àmplia i integradora; que treballem per unir i no per dividir i que eliminem actituds sectàries de la nostra manera de fer política», els va dir en la seva breu intervenció, oberta als mitjans, en una reunió que es va allargar aproximadament una hora. Així, els va instar a «ser útils» per la ciutadania i no considerar cap problema com a «petit».

«Estratègia propagandística»

Per la seva banda, la vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, va emmarcar la proposta del PSC en una «estratègia propagandística». En roda de premsa, ho va comparar amb l'actitud de Cs que, segons va apuntar, reivindicaven que havien guanyat les eleccions però no els va servir de res perquè van perdre totes les votacions al Parlament. «No sé si és un problema de manca de sumes i restes o que no ens expliquen d'on pensen treure els suports», va afegir. També va assegurar que en «cap reunió» s'ha parlat de «repartiment de cadires».