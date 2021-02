El PDeCAT vincula la derrota a la confusió amb JxCat

El PDeCAT va al·legar davant de la jutgessa que ha de dirimir la causa oberta contra JxCat per l'ús de la marca que la confusió entre ambdues formacions «va acabar afectant les eleccions» del passat 14 de febrer. La lletrada del PDeCAT va recordar ahir que el partit «no ha tingut un bon resultat», ja que no va aconseguir cap escó, i ho va atribuïr a la «confusió del ciutadà sobre qui està votant». La formació que presideix David Bonvehí sosté que l'ús de la marca JxCat per part de la formació homònima els va suposar un perjudici, però la part demandada va rebatre aquest argument exposant que la Junta Electoral Central els va concedir l'estatus de grup polític significatiu i que els drets electorals els va assignar al PDeCAT.

La defensa de JxCat va negar qualsevol perjudici econòmic per al PDeCAT perquè la JEC els va assignar tots els drets electorals –com les subvencions–.