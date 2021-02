ERC i la CUP debaten una moratòria en l'ús de les bales de foam

ERC i la CUP debaten la possibilitat que el nou Govern aprovi una moratòria en l'ús de les bales de foam per part dels Mossos d'Esquadra, així com el paper de la brigada antiavalots, la Brimo, en els desnonaments d'habitatges. En la tercera reunió conjunta ahir entre ERC i la CUP de cara a la formació del nou Govern, els dos partits de l'esquerra independentista van coincidir en la seva voluntat d'abordar propostes a curt i mig termini per transformar el model d'ordre públic català.

Segons va assenyalar ERC en un comunicat, aquesta reunió va estar en bona part dedicada a abordar quatre àmbits vinculats a la seguretat pública, i en el primer d'ells es van analitzar propostes com la d'una moratòria sobre l'ús de les bales de foam.

En el segon àmbit de debat, es va estudiar el paper de la Generalitat en les acusacions particulars contra detinguts en protestes, mentre que, en el tercer àmbit, ERC i la CUP van debatre com millorar l'aplicació del Reglament dels Mossos d'Esquadra davant de «les possibles males praxis que es puguin produir».

Com a quart àmbit de debat, van situar la participació dels equips d'ordre públic en els desnonaments, així com la importància de «treballar en unes polítiques d'habitatge que permetin atacar el problema d'arrel».

Sobre totes aquestes qüestions, les dues parts van adquirir el compromís d'«aprofundir» en elles i concretar «propostes a curt termini», així com d'altres sobre el replantejament del model de seguretat «més a mitjà termini».

«Nou Govern transformador»

Per a ERC i la CUP, es tracta d ´ «un aspecte fonamental per imprimir un canvi en la Generalitat i per confeccionar un nou Govern transformador i que estigui al costat de la gent».

La CUP, per la seva banda, assenyalava en el seu propi comunicat que «amb aquests compromisos», la seva formació «considera que es poden generar les condicions per entrar en una negociació per al pròxim cicle».

Va admetre, en aquest sentit, que havia posat com a «condició prèvia i immediata a qualsevol tipus de negociació» frenar el que considera com «hemorràgies» produïdes en l'acció política dels dos partits que han format part de la Generalitat aquesta passada legislatura, JxCat i ERC. La CUP considera que l'actual Executiu català en funcions, amb la seva forma d'actuar, ha vulnerat «el dret a l'habitatge i el dret a la protesta».