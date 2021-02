Neix al Zoo de Barcelona una mona aranya, espècie en perill crític d'extinció

El Zoo de Barcelona va acollir el gener passat el naixement d'una mona aranya, una espècie en perill crític d'extinció, segons la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura. La cria, de la que encara es desconeix el sexe, es troba en perfecte estat de salut i està sent protegida en tot moment per la seva mare, l'Emi, que desenvolupa un rol important per a la resta del grup, que pot observar i aprendre com es cuida una cria, segons detalla l'Ajuntament de Barcelona. El Zoo de Barcelona participa en el Programa Europeu d'Espècies en perill (EPP) i compta amb una colònia de mones aranya formada per un mascle, el Sito, tres femelles adultes i quatre femelles joves, nascudes entre els anys 2016 i 2019.

La població actual de l'EEP de mones aranya consta de 69 individus: 32 mascles, 35 femelles i 2 encara sense sexar, repartits en 16 institucions. Els EEP són programes europeus que tenen la funció d'assegurar la supervivència i el bon estat d'una població autosostenible de les espècies en perill d'extinció, a través de la qual vehicular l'educació per a la conservació i promoure el suport a activitats de conservació que es desenvolupin al medi natural. Aquesta població serveix a més de reserva per fer possible el reforç de les poblacions naturals i la reintroducció de l'especies al seu hàbitat natural, quan les circumstàncies ho permetin.



Un 80% menys de població en 45 anys

La població natural d'aquesta espècie, que habita a les selves del nord de l'Amèrica del Sud, està disminuint de manera preocupant i ens els últims 45 anys s'ha reduït en un 80% Les principals amenaces que pateix la mona aranya són la desforestació de la selva tropical i la caça furtiva, ja que la seva carn és força apreciada en moltes regions de la seva àrea geogràfica.