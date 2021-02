«Si aquest país depèn de la CUP, li costarà molt aixecar el cap»

Vostè va ser conseller d'Interior. Què opina de les crítiques als Mossos per les seves actuacions en les protestes per l'empresonament de Pablo Hasél?

Em sembla absolutament fora de lloc que en plena crisi d'ordre públic surti el govern -una part, perquè l'altra part callava i mirava cap a un altre costat- i qüestioni el model d'ordre públic. El que tocava era fer costat, explícitament, al cos de Mossos, i això, malauradament, no ha estat així. Nosaltres volem expressar el nostre suport als Mossos.

Salvador Illa va dir que un partit que critiqui els Mossos està inhabilitat per governar.

Acabo de veure un teletip que deia que ERC i la CUP estan posant les bases pel nou model d'ordre públic. El que és dramàtic és que el model que no estem discutint, perquè no està sobre la taula, és el de la recuperació econòmica. Ens estem entretenint en qüestionar un model d'ordre públic que, com tot a la vida, és perfectible, però és molt poc afortunat fer-ho en aquest moment.

Què s'hauria de fer, doncs?

El que hauria de fer el govern en funcions és discutir el model de reconstrucció social i econòmica que necessita el país. És una barbaritat que, ara que s'han de debatre els fons europeus, estiguem entretinguts amb altres coses. Hi havia un moment que l'independentisme deia que Europa «ens mira». Doncs bé, jo crec que ni ens mira ni ens espera. I els fons europeus són crucials per a la reconstrucció del país.

ERC ha mostrat la seva predisposició a formar govern amb Junts i la CUP. Ho veu factible?

És una mala notícia per al país, no només pel que fa al model de seguretat, sinó també per a la recuperació econòmica. Que ERC busqui una aliança amb un partit que es defineix com a antisistema i anticapitalista és una mala notícia.

Veu alguna possibilitat d'un tripartit d'esquerres?

El que està fent Salvador Illa és exercir com ha de fer aquell que ha guanyat les eleccions en vots, que és intentar formar govern. I és molt legítim que altres partits intentin fer el mateix amb altres aliances. Però si en la propera legislatura aquest país depèn de la CUP, li costarà molt aixecar el cap.

Ha estat una victòria agredolça, haver guanyat en vots però que l'independentisme sumi més del 50%?

Arribar a doblar pràcticament el nombre d'escons, i, dins d'una baixada molt gran de la participació, augmentar en vots absoluts, és molt important. I malgrat que l'independentisme té escons suficients, i fins i tot més que en l'anterior legisltura, per fer govern, algunes coses han canviat, com que el primer lloc sigui per un partit que aposta pel diàleg. Però si ERC fa cas a la CUP, aquest país pot anar malament.

Què ha passat amb el catalanisme moderat que representava, entre altres, Unió, després de la desfeta de PDeCAT i PNC?

Ara mateix, l'únic partit d'aquest espai que té representació parlamentària és Units per Avançar, amb l'aliança amb el PSC. L'elevadíssima abstenció no està sobre la taula, però ens hauria d'interpel·lar a tots i sobretot a nosaltres, com a catalanistes centrats. Hi ha gent s'ha quedat a casa perquè potser no volia votar partits associats a altres partits, o opcions independentistes que feien esforços de moderació... En aquestes eleccions s'ha vist que no votar té conseqüències, i una d'elles pot ser un govern absolutament esbiaixat cap a l'esquerra.

L'entrada de Vox al Parlament n'és una altra conseqüència?

Les enquestes ja apuntaven que Vox entraria, i ho ha fet en la banda més alta de la forquilla, i això és una mala notícia que ens homologa amb la pitjor Europa. Però a Vox no se'l combat amb pedres, sinó amb idees i vots.

A Girona hi ha hagut polèmica amb un capellà que va fer una crida a «no alimentar partits botiflers, xenòfobs i intolerants».

Em sento molt lluny d'aquestes expressions d'esglésies nacionals. Estic molt lluny de l'Església que es permet el luxe d'insultar els que no veiem que la independència sigui la millor solució, però també de l'Església que considera la unitat d'Espanya com una categoria moral. A mi, el que m'interpel·la són les posicions del Sant Pare.

Diu que la prioritat ha de ser la sortida de la pandèmia. Quins han de ser els següents passos?

Hem de fer cas dels mandats del govern en l'àmbit sanitari. Som crítics, però, amb el fet que el Govern no ha posat els pal·liatius econòmics per als col·lectius que més han patit, com centres comercials o botigues. El Govern ha de cridar tots els partits i agents econòmics i socials, i apostar per la gestió público-privada dels fons europeus. Europa vol concertació i transversalitat.

La recuperació econòmica també passarà pel turisme. Els disturbis poden passar factura a la imatge de Catalunya?

Amb això sí que els nostres competidors ens miren, i ens fan visibles per anul·lar-nos com a destí turístic. Hem perdut pistonada, i espero que la crisi ens ajudi a reflexionar. Si anem posant en crisi tots els models, començant pel policial, i continuant pel turístic, econòmic, comercial... no ens quedarà país.