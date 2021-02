El Govern abordarà dilluns amb Barcelona i altres ciutats les protestes dels últims dies

El Govern es reunirà dilluns amb l'Ajuntament de Barcelona i altres ciutats que en els últims dies s'han vist afectades per les protestes. Segons fonts del Departament d'Interior, al migdia està prevista una primera trobada presencial en què hi participin l'alcaldessa Ada Colau i el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper. A més, dilluns a la tarda també es preveu una reunió, en aquest cas telemàtica, amb diversos alcaldes de municipis que també s'han vist afectats per incidents en els últims dies, que també inclourà la capital catalana. En aquesta trobada també està previst que hi participin el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, i Colau, entre d'altres alcaldes.

Sàmper ja ha manifestat aquest diumenge, en una entrevista al canal 3/24, la seva intenció de convocar una reunió amb alcaldes de municipis afectats pels aldarulls amb l'objectiu de "trobar la solució per aturar l'onada de violència".

Per la seva banda, Colau ha avançat una reunió específica amb els cossos de seguretat per estudiar si es pot prendre alguna mesura més de prevenció davant de fets com els que es van produir dissabte a la capital catalana.