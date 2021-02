L'Associació de Víctimes del Terrorisme denuncia l'advocada de Pablo Hasel

L'Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) ha denunciat l'advocada de Pablo Hasel, Alaejandra Matamoros Alexandrova, per enaltiment del terrorisme davant el Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional. En concret, l'ha denunciada per unes declaracions en unes xerrades organitzades pel Moviment Antirrepressiu de Madrid el 25 de maig de 2019, en les quals va assegurar que els "companys" d'Euskalherria "van haver de lluitar" amb els "únics mitjans" dels quals disposaven. "Ells van lluitar amb les armes pel seu dret d'autodeterminació", va afirmar. L'entitat considera que l'advocada va "aprofitar" la xerrada per "justificar" el terrorisme perpetrat per ETA.

En concret, l'AVT ha criticat que fes servir el terme "companys" per referir-se als membres d'ETA, la qual cosa consideren que demostra "afinitat" amb aquests. De la mateixa manera, l'associació creu que "pressuposa un clar contingut d'enaltiment o justificació" manifestar que l'única forma que tenia l'organització era mitjançant "accions violentes".

L'AVT també s'ha referit a les declaracions de l'advocada fetes als mitjans de comunicació en els darrers dies, arran dels aldarulls produïts en diverses ciutats. Segons l'associació, Matamoros Alexandrova ha titllat els cossos de seguretat de "torturadors" i ha qualificat la seva actuació de "vergonyosa", culpant les forces de seguretat dels disturbis.

"Aquest tipus d'afirmacions, igual que les realitzades en la xerrada que és objecte de la denúncia, l'únic que persegueixen és encoratjar la continuació d'episodis violents en les ciutats amb la consegüent alteració de la pau pública", denuncia l'associació. Així mateix, considera que aquestes expressions "no tenen cabuda" en la llibertat d'expressió i causen un "enorme dany i humiliació" a les víctimes del terrorisme.