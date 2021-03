Argimon creu que aquest estiu es podran celebrar festivals de música

El secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, ha vaticinat aquest dilluns que el proper estiu "serà molt millor que el del 2020", amb festivals de música i l'esport amateur obert i un setembre fins i tot amb alguns camps de futbol professionals també amb públic.

Així ho ha dit aquest dilluns en RAC1 el doctor Argimon, que s'ha mostrat partidari d'anar recuperant "la normalitat" si van arribant les vacunes com s'espera.

Mentre arriba el bon temps i una més que previsible recuperació de la vida normal, el responsable de Salut Pública de Catalunya en funcions ha considerat avui que ara com ara no es modificarà el toc de queda, però sí que s'anirà donant "aire" a sectors econòmics que estan resultant molt afectats pels tancaments.

Quant a les properes eleccions a la presidència del FC Barcelona, Argimon ha indicat que "la gent no entendria" que s'aixequés el confinament comarcal per facilitar aquesta votació. "Ha arribat la petició del Barça i ho estan estudiant els tècnics, però la gent no entendria" que els socis del Barça poguessin saltar-se el confinament comarcal, ha opinat.

D'altra banda, ha celebrat la situació en les residències d'ancians, en les quals el dia 26 de febrer solament hi havia 59 persones positives en Covid en total i aquestes no eren greus, la qual cosa ha qualificat de "espectacular". El dia 24 de febrer va acabar un garbellat amb 920 test en residències de persones majors que solament va donar 4 positius, "una extraordinària notícia", ha afegit.

Al seu judici, a la fi d'aquesta mateixa setmana la variant britànica del virus ja suposarà la meitat del total de contagis a Catalunya, la qual cosa explicaria que el descens que s'observa des de fa molts dies s'hagi "atenuat" per l'alta transmissió que suposa aquesta variant.

A Argimon li preocupa la situació de la Covid-19 a la Val d'Aran, Osona i Cerdanya, on el virus s'ha fet fort i els casos de contagis no acaben de descendir al mateix ritme que en la resta de Catalunya, la qual cosa podria haver-se d'al fet que hi ha hagut "massa moviment" de persones, especialment en Nadal.

Ha vaticinat que és probable que l'esport d'afeccionats es pugui anar normalitzat abans d'acabar la temporada i que el professional ho faci a partir de setembre, "no al 100%, però sí amb un aforament important", segons els camps de futbol.