La CUP anuncia un acord amb ERC perquè la Brimo no actuï en desnonaments

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha anunciat aquest dilluns que han arribat a un "primer acord" amb ERC perquè la Brimo no vagi als desnonaments, una moratòria en l'ús de les bales de foam i perquè la Generalitat es retiri de les acusacions contra activistes.

"Això ho hem proposat a ERC i Junts, i acabem la setmana amb una bona predisposició d'ERC per acceptar-ho. És una bona manera de poder continuar negociant", ha destacat en una entrevista a TV3.

Fonts de la CUP han concretat que el que hi ha és un compromís amb ERC per treballar sobre aquestes qüestions i que l'únic acord segellat entre totes dues formacions és el de crear un equip jurídic que comenci a estudiar-ho.

ERC i la CUP es van reunir divendres i en els comunicats van anunciar el compromís per treballar en propostes concretes a curt i mig termini per "transformar" el model policial i d'ordre públic a Catalunya, com l'ús de projectils de foam dels Mossos, la participació del cos d'antidisturbis en els desnonaments i el paper de la Generalitat en les acusacions particulars contra activistes.

Les fonts ja citades de la CUP i fonts d'ERC han afirmat que no hi ha cap novetat respecte al que van anunciar divendres, per la qual cosa reconeixen que Sabater no s'ha expressat amb claredat.

En espera de continuar negociant, Sabater ha explicat que aquesta setmana té previst tornar-se a reunir amb els republicans perquè "urgeix donar respostes, aquest país té problemes molt greus que s'han d'abordar".

Sobre els aldarulls d'aquestes darreres setmanes, considera que cal fixar-se en els motius que porten els ciutadans a sortir al carrer a protestar: "Les espurnes que esclaten quan hi ha malestar social és un fenomen que passa en totes les societats. Reduir-ho a una qüestió de vandalisme, escandalitzar-nos i només atacar això, és absolutament irresponsable".

"No podem fixar-nos només en el detall d'uns vidres trencats, i oblidar-ne la resta, perquè és pura hipocresia i irresponsabilitat", ha afegit.

Quan li han preguntat si troba diferències entre trencar vidres i cremar una furgoneta, posant en risc la vida de persones, Sabater ha admès que és una línia que no s'ha de traspassar, però ha demanat fixar-se "en totes les violències, també la de la persona a la qual li disparen a la cara una bala de foam i li buiden un ull".