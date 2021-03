El president dels vacunòlegs: «No m'agrada la idea d'un passaport COVID»

El president de l'Associació Espanyola de Vacunologia (AEV), Amós García, es mostra contrari a la possibilitat de crear un «passaport covid» per poder viajar: «No m'agrada», assegura en una entrevista amb Efe perquè, entre altres coses, alimenta «l'escletxa social» entre països rics i pobres.

García fa un repàs de la situació epidemiològica actual d'Espanya, on si bé reconeix que les dades de contagis estan baixant «encara no queda un precipici fins a arribar a una base de normalitat», amb la qual cosa insisteix en la importància de la prudència en el procés de la desescalada.

Preocupació per Setmana Santa

Diu que no té cap evidència científica que permeti afirmar «amb rotunditat» que arribarà una quarta onada després de Semana Santa, tot i que admet la preocupació que augmenti la mobilitat i, per tant, els contagis.

«Aquesta és la por que tenim però cal tenir clar que a hores d'ara s'ha d'incentivar el missatge preventiu i que les comunitats siguin conscients d'això», va subratllar el president de l'AEV, que insisteix en el fet que estem en una situació de pandèmia i s'han de prendre decisions abans que «explosioni el problema».

Tot això malgrat la fatiga pandèmica perquè, admet, «tots estem profundament cansats, fatigats, amb aquesta maleïda situació que ha modificat per complet les nostres vides, i cansats de veure gent que pateix, que no s'han pogut acomiadar dels seus éssers estimats , i altres que han perdut el seu lloc de treball».

La situació de futur és més favorable gràcies a les vacunes, sosté García, que defensa que Espanya té una «excel·lent» estratègia, de la qual ell és un dels autors, i indica que el problema és que hi està havent «alguna falta de sintonia» en algunes comunitats autònomes que no han desenvolupat la vacunació «amb el ritme adequat» o «han tingut dificultats que no li han permès assumir el document tal com estava estructurat».

Fer «l'imposible» per vacunar

Davant l'objectiu del Govern que el 70% de la població estigui immunitzada a l'estiu, indica que si «es normalitza el flux» pel març o abril, a més d'incorporar la vacuna de Janssen, es farà «el possible i impossible» per inocular el major nombre de persones en el període de temps més curt que es pugui.