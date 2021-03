Catalunya demana a l'Estat ampliar la franja d'edat per vacunar amb Astra Zeneca

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha reclamat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat que "obri" la franja d'edat per les vacunes Astra Zeneca "com a mínim fins als 65 anys" perquè "no té sentit" tenir mestres o mossos de 32 anys vacunats i de 62 sense vacuna.

Argimon també ha destacat que la variant britànica del coronavirus "ja és la predominant a Catalunya, amb un 60% dels casos", i ha reconegut que aquesta xifra "ha arribat una mica abans del que s'esperava". Per altra banda, el nou protocol de residències que es començarà a aplicar aquesta setmana inclou que les persones vacunades amb les dues dosis ja no seran considerades contactes estrets, el que suposarà acabar amb els aïllaments per aquest motiu.

"Nosaltres ja advocàvem per posar al límit 65 anys", ha defensat Argimon, que ha argumentat que ara hi ha més evidència científica per fer-ho i ha afegit que Alemanya, França i Itàlia ja han actuat en aquest sentit.

El Departament de Salut ha enviat una carta aquest dimarts al Ministeri de Sanitat per plantejar aquesta qüestió perquè es pugui tractar aquesta mateixa setmana a la reunió amb el ministeri. Argimon ha dit que no actuaran sense l'aval estatal perquè considera que podria crear "confusió" i comportaria "polèmiques estèrils".

Argimon insisteix en la reobertura

"Si per controlar la pandèmia no ens movem, ens tanquem i ja està, però morirem d'una altra cosa", ha afirmat Argimon en la línia de reclamar una progressiva reobertura de les mesures més restrictives.

En aquest sentit s'ha centrat en la "fatiga i el cansament" dels joves i adolescents. Argimon ha dit que Pablo Hasel "no hauria d'estar mai a la presó pel que ha fet", però ha dit que les protestes dels joves són també per la taxa d'atur, els baixos salaris o les dificultats per tenir habitatge. Ha recordat les mesures per prevenir els contagis de la covid-19 que han afectat als joves pel que fa a l'esport, als estudis o a sortir de nit. "Hem de donar aire", ha conclòs.

Dades que "tendeixen a zero"

Argimon també ha presentat unes dades d'incidència molt positives "que tendeixen a zero". Ha explicat que en aquests moments hi ha 42 persones amb infecció en residències geriàtriques després d'un any en què "lamentablement hem estat patint pels brots a les residències i ara podem dir que la situació ha fet un gir".

La sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, ha avançat que a partir d'abril confia en rebre un volum més gran de dosis que permetria ampliar l'estratègia de vacunació. Actualment només s'han rebut vacunes per poder administrar-les al 6,95% de la població en primera dosi i a un 2,47% en la segona.



Vint grans espais de vacunació

Argimon ha tornat a demanar una major certesa en el subministrament de vacunes que permeti accelerar la vacunació del conjunt de la població.

En aquesta mateixa línia, Argimon també ha avançat que estan plantejant "espais molt més grans de vacunació" i s'ha aventurat a dir que n'hi haurà vint a Catalunya i comptaran amb espais per emmagatzematge i per l'atenció sanitària.



Poca incidència el 14-F

Argimon també ha presentat les dades de l'informe que analitza la incidència de casos de covid-19 en una mostra de 18.000 persones que van ser membres d'una mesa electoral en les passades eleccions en comparació a una població similar.

Els resultats mostren que els casos confirmats a les persones de les meses van ser 37, i en el cas de la població general va ser de 47. Per tant, s'observa que no hi ha diferències significatives entre elles.



1,2 milions de proves als centres educatius

Per la seva banda, Ariadna Mas, metgessa de família, ha volgut destacar que ja s'han fet gairebé 1,2 milions de proves, fet que representa "un esforç molt important de les unitats mòbils que es van crear quan es van obrir les escoles" i que, a més, les dades de positivitat a tots els grups educatius són inferiors al 5%, xifra recomanada per l'Organització Mundial de la Salut.

"Les dades demostren com les mesures han funcionat i que les escoles són un entorn segur", ha destacat. Mas ha considerat que "les dades són bones, i animem a les famílies i al conjunt de la comunitat educativa a mantenir els bons hàbits de protecció, sobretot ara que ve el bon temps i és més fàcil ventilar tant les classes com les llars".