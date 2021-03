El brot del geriàtric de Tarragona finalitza amb 21 defuncions pel virus

La Direcció General de l'Autonomia Personal i la Discapacitat de la Generalitat va aixecar divendres la intervenció de la residència Les Alzines de Tarragona, una mesura acordada el 14 de gener per fer front a la contingència produïda a causa d'un increment de casos de covid-19. Segons van apuntar a l'ACN fonts del Departament de Salut, el brot es va saldar amb 21 residents morts per coronavirus dels 41 que es van arribar a contagiar. A més, també hi ha hagut 23 treballadors de Les Alzines infectats de coronavirus. Actualment, la residència està «neta» i l'entitat Mayorex XL n'ha recuperat la direcció i gestió a tots els efectes. La Fundació Vallparadís va assumir, provisionalment, la direcció i la gestió del centre residencial.

El Departament de Salut va intervenir la residència Les Alzines de Tarragona el 17 de gener. La Fundació Vallparadís en va assumir de forma provisional la direcció i la gestió del centre residencial aportant les dotacions de persones «necessàries». Pel que fa al personal, també va quedar «sota la seva direcció».

El 4 de gener es van detectar vuit usuaris i un treballador positius concentrats a la segona i sisena planta del centre. El cribratge realitzat el dia següent va permetre detectar 19 usuaris positius i 3 treballadors. Aquest mateix dia, l'equip d'Intervenció Ràpida i la Inspecció de Salut Pública varen visitar el centre. La mateixa setmana, es va realitzar un segon cribratge en el qual es van detectar cinc residents positius nous i dos treballadors més, que també estaven contagiats.

No és el primer geriàtric que intervé la Generalitat. El cas amb més repercussió va ser la intervenció de la residència Fiella de Tremp, l'any passat, degut al brot que va finalitzar amb la mort de 61 usuaris i pràcticament tots van resultar positius.