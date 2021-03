El Cercle d'Economia condemna l'actitud dels partits que «per acció o omissió han legitimat el vandalisme»

El Cercle d'Economia va condemnar ahir la violència viscuda als carrers de Barcelona i va lamentar l'actitud dels partits que «per acció o omissió han legitimitat el vandalisme». En un article d'opinió, la institució va afirmar que ha constatat «amb estupefacció que responsables de primer nivell o alguns membres del govern de la Generalitat, sigui amb el silenci o en alguns casos fins i tot amb complicitat, no han anteposat com a principi fonamental mantenir l'ordre públic». En referència a les negociacions per formar govern, el Cercle va avisar que «no pot malbaratar-se» el que veu com una «oportunitat» per assolir un acord entre blocs que aposti pel «centre». En aquest sentit, va demanar «superar els vetos» i crear un govern «pragmàtic».

El Cercle d'Economia va lamentar la «falta d'autoritat» per afrontar la situació actual als carrers i va avisar que la «paràlisi continuada» està fent «irrellevant» la política i la desempodera en una societat cada vegada més «irada i en part desesperançada». «El preu més costós de la paràlisi és normalitzar la desconfiança de la ciutadania amb les institucions, una dinàmica que provoca la retroalimentació dels extrems i la corrosió de la democràcia», establia el document.

«Què més ha de passar, ens preguntem, perquè la urgència de reconstruir la nostra política l'assumeixin amb ambició i responsabilitat els principals dirigents del país?», es pregunten des del Cercle d'Economia.

Malgrat tot, la institució veu una «oportunitat d'avançar» en els resultats electorals del 14-F, amb l'objectiu de «superar la política de blocs i constituir un govern que treballi per a tots els catalans».

«La unitat no és una opció: és un deure», va afegir el Cercle, que vol un «clima de més previsibilitat» i «bona política». «Cal un govern pragmàtic, professional i amb consellers de prestigi, institucions plenament operatives, deliberació parlamentària consensual i assumir un projecte de país ambiciós que sigui compartit», va destacar l'organització.

Segons el Cercle d'Economia, les eleccions han reforçat el bloc independentista amb una «enèsima demostració que la majoria vol deixar clar que el conflicte territorial continua obert».