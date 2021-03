Denuncien el manual d'Arran que fomenta les ocupacions d'habitatges

Mitja dotzena d'entitats catalanes representatives del sector de l'habitatge i del sector immobiliari han presentat denúncia davant la Fiscalia demanant que esbrini i identifiqui els responsables de l'elaboració i publicació d'un manual que descriu mètodes per dur a terme l'ocupació de propietats immobiliàries, difós en la pàgina web de Arran, l'organització política juvenil connectada amb la CUP, anomenat «Llibret d'Okupació». El manual consta de 100 pàgines amb infografies, entrevistes amb experiències, consells i assessorament jurídic per evitar la desocupació una vegada s'ha entrat en un immoble. S'explica detalladament quines eines són necessàries per forçar una porta, per fer entroncaments en el subministrament elèctric i per manipular els comptadors de subministraments.

«Sens dubte es tracta d'un document que incita amb caràcter públic a la delinqüència i a la provocació de delictes de diferent tipus, contemplats en l'article 18 del Codi Penal», assenyala un comunicat signat per el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consell de Col·legis Territorials d'Ad?ministradors de Finques de Catalunya, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, ?l'Associació d'Agents Immobiliaris de ?Catalunya, el Consell Català de Col·legis d'Agents de la ?Propietat Immobiliària de Catalunya, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya i l'Asso?ciació de Promotors de ?Catalunya. Les organitzacions del ?sector immobiliari lamenten que ?Catalunya sigui el territori de ?l'Estat en què es produeixen més ocupacions il·legals, ja que el 2019 van augmentar un 70%.