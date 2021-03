El govern defensa els graus de tres anys que va crear el PP

La Secretaria d'Universitats s'ha mostrat contrària a l'eliminació dels graus de tres anys proposada pel Ministeri d'Universitats. Segons la Secretaria d'Universitats, aquesta proposta "va en la direcció contrària en la que s'hauria d'anar" ja que considera que s'hauria d'anar cap a una administració que asseguri la qualitat dels ensenyaments i no que intervingui en com s'organitzen.

Afegeix que aquesta qüestió hauria de quedar en mans de l'autonomia universitària. A més, apunta que si hi ha preocupació per la qüestió econòmica, el que s'ha de fer és avançar en l'equiparació del preu dels màsters als de grau. "Tal i com planteja Catalunya i ja ha fet passos en aquest sentit", afirmen fonts de la Secretaria.

Fonts d'Universitats han recordat en aquest sentit que el Decret de Preus preveu que en el cas dels màsters universitaris, per als primers 60 crèdits matriculats per primera vegada, els estudiants que provinguin de graus de 180 abonaran l'import equivalent al preu establert per al grau en què s'han titulat.

A Catalunya hi ha 17 graus de 180 crèdits, que s'imparteixen per tant en tres anys.

L'esborrany del nou Reial Decret d'organització de l'ensenyament universitari del Ministeri d'Universitats estableix que els graus duraran quatre anys tret de les carreres d'estudis sanitaris o tècnics que encara siguin més llargs. La decisió impacta directament sobre el model de tres anys de carrera i dos de màster que havia funcionat fins ara. L'objectiu, segons el Ministeri, és "assegurar la qualitat de l'oferta formativa universitària".