L'Audiència de Barcelona revoca la reobertura de l'assassinat d'Helena Jubany

L'Audiència de Barcelona ha revocat la resolució dels Jutjats de Sabadell del passat mes de juliol que ordenava la reobertura del cas d'assassinat d'Helena Jubany. La sala assegura que les noves proves aportades per la família per intentar inculpar al principal sospitós, Santiago Laiglesia, tenen "escassa fiabilitat".

El fet que Laiglesia residís o no al pis de la seva parella, Montse Careta, al bloc de pisos on van assassinar Jubany, o que Careta consumís el mateix medicament amb què va ser enverinada la víctima, diu l'Audiència, són indicis que ja van ser investigats i que són "insuficients" per assenyalar culpables. Per tot, l'Audiència considera "inútil" que els Jutjats de Sabadell continuïn practicant diligències sobre el cas.

La jove bibliotecària mataronina, resident a Sabadell quan la van matar, va ser assassinada el 2 de desembre de l'any 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades, però el cas es va tancar en fals l'any 2005 en no poder-se assenyalar cap culpable.

La investigació del moment es va centrar en tres persones, Montse Careta i la seva parella Satiago Laiglesia, així con Ana Echaguivel. Les dues dones van ser acusades formalment, però Careta es va acabar suïcidant a la presó abans de ser jutjada, mentre que el càrrecs sobre Echaguivel es van acabar retirant.

Santiago Laiglesa, que tot i ser detingut mai va estar imputat per aquests fets, era el principal objectiu de la família de la víctima, que el passat mes de juliol va aconseguir que es reobrís el cas en aportar noves proves que apuntarien a la seva implicació directa en el crim d'Helena Jubany.

Segons l'Audiència de Barcelona, però, aquestes noves proves no tenen prou consistència com per obrir una nova investigació. L'etern debat sobre la residència de Laiglesia és, per a l'Audiència, irrellevant com a prova "No és nou", relata l'auto de la sala, que assegura que aquest element de prova no té la "rellevància" que li atribueix l'acusació.

Sobre el fet que Careta prengués el mateix medicament amb que va ser enverinada Jubany, l'Audiència assegura que és "rellevant" però "insignificant" al mateix temps, ja que l'amiga de la víctima en prenia de manera habitual. Tampoc se li dona importància al fet que Careta tingués a casa llumins com els que s'haurien fet servir per cremar la roba de la víctima.

L'Audiència de Barcelona també rebutja altres diligències, com el fet d'intentar desmuntar les coartades de Careta i Laiglesia amb proves que ja es van "corroborar" en la primera investigació. Tampoc considera rellevant unes trucades entre Laiglesia i Echagivel que "ja van ser investigades" sense que en sorgís res que els incrimini.