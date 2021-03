Mor un home a Terrassa en caure d'una alçada de tres metres mentre reparava una avaria a l'interior d'un local

Un home va morir dilluns al vespre a l'interior d'un local a la plaça del Roc Blanc de Terrassa, situada al barri amb el mateix nom, quan va caure mentre feia unes reparacions al sostre d'un establiment. Segons han confirmat fonts policials a l'ACN, els fets van passar pels volts de les 20.00 h quan l'home es trobava reparant una avaria.

Per causes que s'investiguen, el sostre va cedir i la víctima va caure d'una alçada d'uns tres metres. Tot i que fins el lloc s'hi van desplaçar dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), no van poder-li salvar la vida. La Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Terrassa ha assumit la investigació, i d'entrada la mort no té consideració d'accident laboral.