Mor un noi de 14 anys atropellat ahir a Barcelona

El menor de 14 anys atropellat dilluns a Barcelona ha mort a causa de les greus ferides provocades per l'atropellament. El jove va resultar greument ferit dilluns a la tarda, poc abans de les 18 hores, quan va ser atropellat per un turisme a l'alçada del número 69 del Passeig de la Bonanova, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. La víctima va ser trasllada pel SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu, on ha mort aquest dimarts com a conseqüència de les ferides sofertes en el sinistre. Fins el lloc dels fets es van traslladar efectius de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana, que s'ha fet càrrec de la investigació dels fets.

L'Ajuntament de Barcelona lamenta la mort del jove, trasllada el seu condol a la família i amics i referma el compromís per a continuar treballant per reduir les víctimes en els sinistres de trànsit. Segons el consistori, és la primera víctima mortal en sinistre de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any.