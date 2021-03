Nova frenada de la vacunació durant el cap de setmana

Els equips de vacunació del Departament de Salut van administrar diumenge només 775 dosis de vacunes, en un nou fre durant el cap de setmana, quan ja s'ha convertit en habitual reduir dràsticament la inoculació de noves dosis. Segons les dades del Departament de Salut, de les 775 vacunes posades diumenge, 748 van ser primeres dosis i 27 segones.

Des del passat 27 de desembre -ara fa dos mesos-, Salut ha administrat un total de 651.175 dosis, la qual cosa equival a 10.852 dosis diàries, i amb això ja han rebut una o dues dosis de les vacunes anticovid un 8,5% dels catalans.

Del total de 651.175 dosis administrades fins ara, 460.666 han estat primeres inoculacions, un 6% de la població, i 190.509 persones, un 2,5% del cens, ja estan immunitzades amb la pauta completa de les dues dosis.

Després de completar la vacunació en totes les residències d'ancians i estar ultimant la de tots els sanitaris que treballen en hospitals i centres de salut, Salut continua vacunant els col·lectius de persones considerades essencials -docents, bombers, policies, farmacèutics, etc.-; persones de més de 80 anys que no estan institucionalitzades i grans dependents.

Salut ha informat que aquesta setmana adequarà els recintes firals de Manresa, Igualada i Vic, juntament amb l'hotel d'entitats de Berga, com a espais de vacunació dels col·lectius professionals que en aquests moments es vacunen amb les dosis d'AstraZeneca als centres d'atenció primària (CAP) del Bages, Osona i Anoia.Segons Salut, la intenció és tenir preparats espais més amplis, de fàcil accés i condicionats solament per funcionar com a centres de vacunació a la Regió Sanitària Catalunya Central.

La setmana passada es van afegir diferents punts de vacunació, en concret centres de primària, amb l'objectiu de poder administrar la vacuna Pfizer a les persones majors de 80 anys, els grans dependents i usuaris de centres de dia, entre altres col·lectius fràgils.