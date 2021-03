Quan s'aixecarà el confinament comarcal?

La consellera Budó ha dit avui en roda de premsa que "probablement no serà fàcil" que aquesta setmana es decideixi aixecar el confinament comarcal i ha anunciat que el Govern treballa per elaborar un calendari que fixi la relaxació de les mesures segons l'evolució de la pandèmia, tal com demanen els sectors econòmics.

Quan li han preguntat sobre si és partidària de decidir les mesures de Setmana Santa de manera conjunta entre les comunitats autònomes, Budó ha contestat que les decisions s'han de prendre en funció de com evolucioni cada territori, perquè creu que probablement la pandèmia no tindrà la mateixa evolució a tot l'Estat, i ha reiterat que la Generalitat prendrà les decisions que cregui oportunes per a Catalunya.

Així les coses, i conscient que Setmana Santa està molt a prop, el Govern estudia la possibilitat de posar en marxa iniciatives que puguin ajudar a la previsió dels sectors turístics i hostelers. "Se'ns ha demanat si podem establir un calendari i s'està valorant", ha dit, tot concretant que "si les dades van bé, es podria fer un calendari per veure què estaria permès, quan, amb quina mobilitat i què es podria dur a terme o no, per poder així preveure i planificar la Setmana Santa i els dies posteriors". "Encara no hi ha una decisió presa però s'està treballant en aquest sentit", ha matisat la portaveu en funcions.El que no sembla estar sobre la taula de cap manera, però, és relaxar o aixecar el confinament nocturn. Preguntada pel final del toc de queda, Budó ha estat rotunda en assegurar que "no s'està en aquest punt i les dades no ho recomanen" a Catalunya.