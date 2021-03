Un veí de Torelló ha trobat aquest dimarts al voltant de tres quarts d'onze del matí el cos sense vida d'una persona surant al riu Ter, a la zona de la Bardissa.

Segons ha avançat la cadena SER i ha confirmat l'ACN, el veí hauria avisat la Policia Local de Torelló i, tot seguit, s'ha derivat el cas als Mossos. El cos de la víctima no presenta signes de violència i la unitat d'investigació dels Mossos està treballant per determinar les causes exactes de la mort.