Vacunar per 14,2 euros l'hora Marc Martí

La interpretació per part de fonts sindicals d'una resolució emesa per la Conselleria de Salut el 22 de febrer passat estava estenent aquest cap de setmana un clima d'inquietud entre les i els professionals del sector d'infermeria d'atenció primària allistats en la campanya de vacunació anticovid a Catalunya, després que aquestes fonts haguessin interpretat que la nova ordre els baixava de facto la retribució de les hores dedicades a posar vacunes.

Els professionals d'infermeria que es van apuntar a la crida de la Generalitat per vacunar miren en aquest començament de mes amb cura les seves nòmines esperant una rebaixa substantiva que els anunciaven alguns dirigents sindicals i que, segons portaveus de Salut, «no es produirà en cap cas». Les infermeres enrolades en la campanya, segons aquests portaveus, no cobraran menys de 18 euros bruts, que de mitjana són 14,2 euros nets amb una retenció de el 21% d'IRPF, encara que aquesta retenció varia segons les circumstàncies personals.

Resolució

La resolució del departament -amb efectes retroactius al 27 de desembre, dia del començament de la vacunació- anuncia literalment que «s'estableix el concepte retributiu denominat ´Vacunació covid-19'», per a personal d'administració i infermeria de la sanitat pública catalana que participin de forma voluntària a la vacunació. Aquest «concepte retributiu» és mensual «i retribueix el nombre d'hores de treball efectivament realitzades per part de personal», diu la resolució. I en el seu punt 3, el punt clau, fixa que «el preu d'hora de treball per aquest concepte és l'equivalent a la valor d'hora ordinària de treball aplicable a cada professional d'acord amb les seves condicions laborals específiques».

Primera interpretació

A falta d'una taula de xifres en la resolució, dirigents sindicals de sector havien fet una primera interpretació d'aquestes condicions arribant a la conclusió que es pagaria l'hora de vacunació restant la part proporcional de triennis, complements i altres elements de la nòmina.

A la Conselleria desmenteixen aquesta lectura, i asseguren que les infermeres cobraran les seves hores de voluntariat en la vacunació «amb les seves condicions laborals específiques», insisteixen parafrasejant el text de la resolució.