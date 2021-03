Aragonès condemna «sense pal·liatius» tots els actes violents

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha condemnat "sense pal·liatius" tot tipus de violència però ha defensat que cal anar "a l'arrel dels problemes". En el seu discurs inicial davant la Diputació Permanent, Aragonès ha afegit que "tapar-se els ulls" i no buscar solucions al malestar seria deixar en mans dels Mossos un conflicte social i polític quan no és la seva feina. Aragonès ha lamentat la pèrdua de visió d'un ull d'una de les manifestants i ha assegurat que es dirimiran responsabilitats si es demostra que hi va haver una "actuació negligent". Pel que fa al debat sobre el model d'ordre públic, ha apostat perquè es faci en el marc del nou Parlament al marge de la "batalleta de curta volada".

Aragonès ha destacat el suport del Govern als Mossos i a les policies locals i la condemna "sense pal·liatius" dels actes vandàlics contra comerços, mobiliari urbà, agents de policia i saquejos. Un suport amb la "màxima exigència" i amb la voluntat de "millora permanent", segons ha afegit el vicepresident amb funcions de president.

Enmig de les negociacions per a la formació del nou govern i amb el model d'ordre públic sobre la taula, Aragonès ha defensat que no es pot criminalitzar tot un cos de policia ni posar en qüestió la seva professionalitat però alhora ha dit que cal estar obert a parlar del model d'ordre públic i "introduir si cal modificacions". Un debat que ha situat al Parlament que es constitueixi amb els resultats del 14-F i que s'ha de fer des de la "serenor". "Cal treure el debat sobre l'ordre públic de la batalleta de la curta volada que només aporta confusió a la ciutadania", ha argumentat.

Però, segons Aragonès, el nou Govern i el nou Parlament no només han de fer aquest debat sinó que tenen "l'obligació" d'anar a l'arrel del problema. El vicepresident ha fet referència a les desigualtats creixents i al malestar d'una generació de joves que tenen greus problemes per emancipar-se i tenir un treball "digne". Unes qüestions que s'han d'abordar "sense permetre que es criminalitzi la totalitat dels joves del país".

En aquest context, Aragonès ha defensat que és "més necessari que mai" la formació d'un nou executiu i ha confiat en posar-lo en marxa com més aviat millor per poder posar-se a treballar amb totes les funcions.

I entre les causes del malestar, Aragonès també ha assenyalat el govern espanyol i ha considerat "imprescindible" que es treballi per derogar la 'llei mordassa', els delictes per injúries a la corona i tots els delictes del Codi Penal relacionats amb la llibertat d'expressió.

Aragonès també s'ha referit explícitament a la jove manifestant que va perdre la visió d'un ull durant els aldarulls en una de les manifestacions de protesta contra l'empresonament del raper Pablo Hasel. El vicepresident ha "lamentat i condemnat" aquest fet i ha garantit el compromís del Govern, del departament d'Interior i dels Mossos de col·laborar al màxim per escatir com es va produir aquest fet i "dirimir les responsabilitats si es demostra que hi va haver una actuació negligent". "El que enforteix les institucions democràtiques és la transparència i avaluar amb ànim de millora. El prestigi ve donat per reaccionar de manera positiva a allò que no funciona", ha afegit.