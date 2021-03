Argimon reclama a l'Estat ampliar la franja d'edat per a la dosi d'AstraZeneca

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va reclamar ahir al Ministeri de Sanitat que «obri» la franja d'edat per les vacunes Astra Zeneca «com a mínim fins als 65 anys» perquè «no té sentit» tenir mestres o mossos de 32 anys vacunats i de 62 sense vacuna. Argimon també va destacar que la variant britànica del coronavirus «ja és la predominant a Catalunya, amb un 60% dels casos», i va reconèixer que aquesta xifra «ha arribat una mica abans del que s'esperava». Per altra banda, el nou protocol de residències que es començarà a aplicar aquesta setmana inclou que les persones vacunades amb les dues dosis ja no seran considerades contactes estrets, el que suposarà acabar amb els aïllaments per aquest motiu.

«Nosaltres ja advocàvem per posar al límit 65 anys», va defensar Argimon, que va argumentar que ara hi ha més evidència científica per fer-ho i va afegir que Alemanya, França i Itàlia ja han actuat en aquest sentit.

El Departament de Salut va enviar una carta al Ministeri de Sanitat per plantejar aquesta qüestió perquè es pugui tractar aquesta mateixa setmana a la reunió amb el ministeri. Argimon va dir que no actuaran sense l'aval estatal perquè considera que podria crear «confusió» i comportaria «polèmiques estèrils».

«Si per controlar la pandèmia no ens movem, ens tanquem i ja està, però morirem d'una altra cosa», va afirmar Argimon en la línia de reclamar una progressiva reobertura de les mesures més restrictives. En aquest sentit es va centrar en la «fatiga i el cansament» dels joves i adolescents. Va recordar les mesures per prevenir els contagis de la covid-19 que han afectat als joves pel que fa a l'esport, als estudis o a sortir de nit. «Hem de donar aire», va concloure el secretari de Salut Pública.