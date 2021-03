Aragonès i Ximo Puig parlen per mantenir tancades les fronteres per Setmana Santa

Aragonès i Ximo Puig parlen per mantenir tancades les fronteres per Setmana Santa

El vicepresident de la Generalitat amb funcions de president, Pere Aragonès, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, han acordat mantenir tancades les fronteres de Catalunya i el País Valencià durant la Setmana Santa. El president valencià ha demanat a Aragonès i als executius de les Illes Balears, l'Aragó, Castella-la Manxa i Múrcia que no permetin la circulació entre territoris durant els festius de principis d'abril.

Les citades fonts han explicat que la conversa entre Aragonès i Puig s'ha produït "per telèfon aquesta setmana" i va servir perquè ambdós mandataris compartissin preocupacions i manifestessin la voluntat de mantenir el confiament perimetral que no permet sortir ni entrar de la comunitat autònoma. Aragonès i Puig intercanviar informació sobre la situació de la pandèmia de covid-19 a Catalunya i al País Valencià i van emplaçar-se a seguir parlant.

En un comunicat, la Generalitat Valenciana ha detallat que Puig s'ha dirigit a la Generalitat de Catalunya i a la resta de governs limítrofs per demanar-los "treballar conjuntament" per restringir "al màxim" la mobilitat durant les vacances de Pasqua. La conversa amb els presidents de les Balears, l'Aragó, Castella-la Manxa i Múrcia, així com amb Aragonès, també han servit per acordar una posició conjunta davant del Consell Interterritorial de Salut que se celebra aquest dimecres.