La Moncloa porta al Constitucional el mínim personal i familiar de l'IRPF a Catalunya

El Govern central ha decidit recórrer davant el Tribunal Constitucional la llei catalana de mesures fiscals, en considerar que la norma introdueix una nova categoria en l'impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF), una cosa per a la qual les autonomies no tenen competència. Aprovada el 2020, la llei presentava diversos problemes a ulls de l'executiu. Però la majoria han sigut resolts amb la Generalitat, a través de la comissió bilateral. En concret, La Moncloa tenia dubtes sobre set dels seus articles, i en els últims mesos s'ha arribat a un acord sobre sis.

Fonts de la Generalitat van destacar que aquesta mesura beneficia unes 205.000 persones, especialment joves, pensionistes i autònoms i contribuents amb relacions laborals precàries. Al seu judici, la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes (Lofca) no impedeix aquesta mesura i per això presentaran al·legacions quan sigui possible. En tot cas, estan pendents de saber si se suspèn o no l'execució ja que l'aplicació de la norma afecta la declaració de la renda que cal presentar a la primavera

L'article recorregut és el 88. «Amb efectes des de l'1 de gener del 2020, i en els termes de l'article 46.1.a de la Llei de l'Estat 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries, s'estableix el següent import per al mínim personal: a) El mínim del contribuent és, amb caràcter general, de 5.550 euros anuals. b) Si la suma de les bases liquidables general i de l'estalvi del contribuent és igual o inferior a 12.450 euros, el mínim del contribuent és de 6.105 euros anuals», assenyala el precepte. «El conflicte no és per elevar el mínim personal, sinó per crear una nova categoria», va dir ahir la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. L'executiu, va explicar, no podia esperar per intentar un acord sobre aquest aspecte a la formació del nou Govern perquè si «el recurs no es planteja en les dates previstes, decau».