Arrenca el judici contra la Sindicatura Electoral de l'1-O

Els síndics electorals de demarcació de l'1-O van assegurar ahir que ni abans ni després del 12 de setembre del 2017 van exercir els seus càrrecs. Durant el judici contra els cinc síndics electorals de Catalunya, tots van explicar que van rebre una trucada a finals d'agost o principis de setembre per proposar-los ser síndics electorals. Van acceptar i els seus noms van ser publicats al web del referèndum. També van ser convocats en una reunió al Parlament el 12 de setembre i allà dos funcionaris els van comunicar que la llei del referèndum havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional i per tant ells no havien de fer res fins a nova ordre. Més tard van rebre requeriments del TC per deixar els càrrecs.

Abans dels testimonis, l'advocat dels síndics, Ramon Setó, va presentar diverses qüestions prèvies, al·legant que les multes coercitives del TC i la querella de la Fiscalia suposen perseguir dos cops els mateixos fets, vulnerant el principi anomenat non bis in idem. Segons Setó, aquesta causa judicial vulnera la jurisprudència i els tractats internacionals, així com la llibertat de consciència i de creació científica. Segons ell, els cinc síndics electorals van acceptar els càrrecs no pas per la seva ideologia independentista ni per una decisió política, sinó per la seva qualificació professional.