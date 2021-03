El Govern deixa en l'aire si mantindrà el confinament comarcal per Setmana Santa

El Govern ha assegurat que Catalunya continuarà tancada perimetralment per Setmana Santa. En canvi, no ha decidit encara si mantindrà el confinament comarcal o l'ampliarà permetent la mobilitat interior. El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha explicat que tot i que és un tema que tenen sobre la taula encara no s'ha treballat al Procicat. Ha remarcat que es treballa setmana a setmana "per no fer dues passes endavant i quatre enrere" i ha insistit que es mouen "amb prudència". En el mateix sentit, la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, ha dit que "res fa pensar" que es modifiqui el tancament perimetral de Catalunya i no ha volgut "especular" sobre la possibilitat d'ampliar el comarcal ja que cal anar "poc a poc".