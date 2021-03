Presó provisional sense fiança per als anarquistes detinguts a Barcelona

El jutjat d'instrucció número 17 de Barcelona va acordar ahir presó provisional sense fiança per als vuit anarquistes detinguts que van actuar en grup i organitzats en els disturbis de dissabte passat a Barcelona. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els arrestats només van respondre a les preguntes de la seva defensa. Es tracta de cinc homes i una dona de nacionalitat italiana, una altra dona francesa i una vuitena de nacionalitat espanyola. La causa està oberta pels delictes d'homicidi en grau de temptativa, atemptat a agents de l'autoritat, desordres públics, danys, manifestació o reunió il·lícita i pertinença a grup criminal. Els detinguts estarien darrere de la crema d'una furgoneta de la Guàrdia Urbana a la Rambla.

Els Mossos van detenir aquestes vuit persones durant els disturbis de dissabte i dilluns van fer dos escorcolls en dues naus industrials ocupades de Canet de Mar i Mataró on viurien. La policia va informar que formaven un grup «violent i organitzat» que va donar per desarticulat amb les seves detencions, tot i que en les seves declaracions asseguren que no es coneixen.

En la seva interlocutòria, el magistrat explica que en la manifestació del dimecres 17 de febrer ja es va detectar la presència d'un grup compacte de persones que parlaven italià entre elles i que participaven activament en els aldarulls. Per això els Mossos van decidir seguir-los en les següents manifestacions, i el dissabte 27 de febrer hi havia diversos agents infiltrats. El dispositiu de seguiment va poder observar 15 persones que parlaven italià entre elles i de forma «coordinada i molt violenta» provocaven atacs a comerços i entitats bancàries. El grup era liderat per dos joves amb impermeable amb una franja refractant a l'esquena que donaven ordres a la resta, fins i tot amb paraules clau, ordres acatades immediatament.

Un dels dos líders portava un martell amb el qual trencaven els aparadors, i seguidament apareixia un altre grup, del qual es desconeix si tenien relació, que es dedicava a incendiar els establiments. Amb aquest mètode van assaltar una oficina del Banc Sabadell del carrer Hospital, una de Caixabank a l'avinguda Drassanes, una del Santander a la plaça de la Boqueria, una del BBVA a la Rambla, i una de Kutxabank a la Rambla de Catalunya. També van assaltar la botiga de Zara de plaça Catalunya, amb danys calculats en 500.000 euros, i l'hotel NH de la Rambla Catalunya.

A la comissaria de la Guàrdia Urbana de la Rambla, van llençar tot tipus d'objectes contra la línia policial i els vehicles. Un dels empresonats, A.F., que feia de líder, va llençar un objecte incendiari contra els agents, però el còctel va impactar contra un arbre. Després van llençar una bengala que va acabar sota de la furgoneta policial, i immediatament després la van ruixar amb un líquid inflamable, cosa que va provocar les flames que van envoltar el vehicle.

La investigació policial apunta a A.F., italià, com la persona que va llençar el còctel molotov que va impactar en un arbre, i S.C.C., italiana, qui va llençar el líquid inflamable a la furgoneta. Segons la premsa italiana, aquesta última és Sara Caterina Casiccia, coneguda a les xarxes socials com a Zarina Kasitscha, de 35 anys, llicenciada en Antropologia, creadora de videojocs a Torí. La dona ha produït pel·lícules protagonitzades per ocupes, artistes de carrer. A la seva pàgina de Facebook no amaga el seu caràcter anarquista.

Els agents també asseguren que una de les empresonades portava una motxilla que després portava una altra de les arrestades. En una de les motxilles que va abandonar una d'aquestes detingudes hi havia 20 pastilles incendiàries, un pot de dissolvent i un drap impregnat d'un líquid amb una forta olor. Les dues arrestades portaven roba que feia olor de dissolvent o gasolina. Dos dels arrestats, a més, van ser sorpresos quan es treien roba impermeable junts.