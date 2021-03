Què es podrà fer a Catalunya a partir de dilluns?

El Procicat ha aprovat la recuperació gradual de les classes presencials a la universitat amb un 30% d'aforament, la recuperació del lleure i les extraescolars per als àmbits de Secundària, FP i Batxillerat, així com de les competicions d'esport federat per a majors de 16 anys. A més, es permeten més de dues bombolles en les reunions de sis i també es reprenen les activitats als centres cívics per a majors de 60 anys, amb un màxim de sis persones i a l'aire lliure. També ha decidit obrir els vestidors als gimnasos, i museus i biblioteques podran celebrar actes culturals. Aquest matí ja s'ha conegut que la restauració podrà obrir ininterrompudament fins a les 17 hores. Són mesures que entraran en vigor dilluns i duraran de moment set dies.

Vergés ha defensat que no es pot fer una desescalada "de forma generalitzada" i que cal ser prudents perquè la baixada és lenta i s'ha d'estar "alerta" al context europeu i mundial. Per això, el Procicat ha decidit "mantenir el gruix de les mesures" i fer "ajustaments" o "tímides obertures" que s'aplicaran a partir de dilluns.



Obertura continua de bars i restaurants fines les 17 h



Sobre algunes de les mesures, la consellera ha explicat que tot i que s'establirà una franja única de 7.30 a 17.00 hores per a la restauració de dilluns a diumenge, els bars i restaurants que es trobin en centres comercials continuaran tancats.

Fins ara, els bars i els restaurants podien obrir en dues franges, la d'esmorzar, de 7.30 a 10.30, i la de dinar, de 13 a 16.30. Ara s'ha decidit eliminar el descans que hi ha pel mig i ampliar mitja hora més, fins a les cinc de la tarda.

Retorn a les aules



En el cas de les universitats, s'estableix que hi pot haver una presencialitat del 30% a les classes teòriques per al conjunt dels centres universitaris i es deixa en mans de l'autonomia universitària com aplicar aquest percentatge.

Retorn a la competició



Pel que fa als vestidors, la consellera ha afirmat que tot i que es reobren, s'ha de fer un ús "racional" i complint en tot moment les mesures de seguretat. En l'àmbit esportiu ha afegit que no es reprenen totes les competicions esportives perquè això comportaria un alt volum de gent i de mobilitat i per això s'ha optat per continuar fent petites passes amb la represa de les de les persones de més de 16 anys.

Salut demana prudència



Vergés també ha demanat prudència en les activitats en centres cívics per a majors de 60 anys. Ha insistit que es recuperen aquelles relacionades amb la salut o els tallers de memòria per evitar que continuïn perdent nivell de salut però ha afirmat que s'ha de ser molt prudent perquè es tracta d'un col·lectiu sovint de risc i que encara no està vacunat.