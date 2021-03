Sàmper marca distàncies amb ERC i la CUP sobre els Mossos d'Esquadra

La querella de la Fiscalia Superior de Catalunya contra els representants independentistes de la Mesa del Parlament per presumpta desobediència al Tribunal Constitucional va propiciar ahir una imatge d'unitat entre el triangle ERC, Junts i la CUP, immers en les negociacions per formar Govern, que va presentar una proposta de resolució conjunta en defensa de la sobirania del Parlament. Un oasi d'aparent sintonia fora de l'hemicicle, mentre a l'interior els anticapitalistes estrenyien els dispositius contra els republicans pel model policial i el conseller d'Interior, Miquel Sàmper (JxCat), tancava la porta a discutir ara sobre els projectils de foam , com van acordar estudiar ERC i la CUP per garantir la investidura de Pere Aragonès.

Sàmper va condemnar rotundament la violència extrema, va rebutjar prescindir dels projectils de foam, es va acollir als acords vigents de Parlament i va mantenir, contra les seves polèmiques declaracions de dues setmanes enrere, que no és sa un debat en calent sobre el model policial. Va eludir contestar a les exigències de la CUP i també es va desmarcar dels retrets en sentit contrari de PSC, Cs o PPC.

Els anticapitalistes van demanar sense èxit la dissolució de les unitats d'antiavalots, l'eliminació de les pistoles Taser i els projectils de foam i la «desmilitarització» de la policia.