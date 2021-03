Almenys un 92% de geriàtrics catalans ja no tenen cap cas actiu de coronavirus

La vacunació de tots els interns i treballadors de les residències de Catalunya ha permès que un 92% dels geriàtrics catalans estiguin ja lliures de coronavirus, segons la darrera actualització de dimarts. La millora de la situació epidèmica ha fet que només 24 geriàtrics, que suposen el 2,3 % dels 1.041 que hi ha a Catalunya, estiguin en una situació greu de coronavirus, cinc menys que fa una setmana, amb persones infectades i classificades amb el color vermell.

Segons dades facilitades a Efe per Salut, 62 geriàtrics més (6% del total), 19 menys que la setmana passada, tenen ancians contagiats i estan en situació taronja, encara que són brots controlats. La gran majoria, 955 residències (92%), 24 més que fa set dies, estan en situació verda i lliures del virus, segons la mateixa font.

A la Regió Sanitària de Girona, hi ha una residència en situació vermella, tres de taronges i 109 de verdes.

Actualització del protocol

D'altra banda, Salut ha actualitzat el protocol d'actuació a les residències i es recuperen activitats a part de flexibilitzar més les visites i sortides. En concret, les visites es mantenen a totes les residències verdes i taronges i no es limita el número de visites setmanals. Tot i això, es manté la norma de seguir amb les mesures de protecció habituals, com la mascareta, la distància o la ventilació. Pel que fa les sortides dels residents a l'exterior del centre acompanyats de personal o familiars, queden restablertes. D'acord amb el nou protocol, es mantenen els cribratges a professionals però hi ha canvis respecte els cribratges i les quarantenes de residents.

Bàsicament, aquests no es consideraran contactes estrets ni hauran de fer quarantena per ser contacte d'un positiu. Només es realitzaran proves diagnòstiques si presenten símptomes compatibles amb infecció per coronavirus.

A les residències amb més d'un 85% dels residents correctament vacunats es podran fer nous ingressos sense necessitat de fer PCR al nou usuari ni que aquest faci quarantena prèvia sempre que hagi estat vacunat.

Respecte a sortides dels centres, si duren més de tres setmanes, les persones correctament vacunades tampoc no precisaran PCR ni quarantena a la tornada.

Menys morts de més de 80 anys

Una de les principals conseqüències positives de la vacunació és la caiguda de la mortalitat. De fet, segons va informar el grup de Biologia Computacional i Estructures Complexes (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La mortalitat dels majors de 80 anys a Espanya ha començat a caure en comparació amb altres edats per primera vegada des de l'inici de la pandèmia ara fa un any.