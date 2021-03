Compromesos amb la igualtat d'oportunitats

Entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per al 2030 hi ha la igualtat de gènere. Avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, és un moment per reflexionar sobre els avenços que s'han aconseguit en els últims anys. Malgrat tot el que s'ha assolit, cap país ha aconseguit en el dia d'avui la igualtat de gènere. Però aquest objectiu és de tots: governs, empreses i societat. Per això, cada èxit és un pas que ens acosta cada vegada més a la igualtat de gènere. Cada vegada és més comú que les empreses incloguin en la seva cultura corporativa polítiques que fomentin trencar la bretxa de gènere. En aquest sentit, la diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars en què es basa CaixaBank. L'entitat financera busca ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promouen la igualtat tant en la companyia com en la societat en general.

Millor entitat en igualtat de gènere

Aquesta afirmació la trobem ratificada amb dades. CaixaBank compta amb un 41,6% de dones en posicions directives i amb el compromís d'assolir el 43% el 2021. Una altra dada significativa és el 42,8% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector. El compromís de l'entitat financera l'ha portat a ser reconeguda com la millor entitat del món en igualtat de gènere segons l'índex de Bloomberg 2021. També ocupa la primera posició a nivell espanyol a l'Índex de Diversitat de Gènere EWoB i el 2020 va ser reconeguda com a «Líder europeu en diversitat (categoria 20-50 gestors)» per la revista 'Citywire'.

A aquestes distincions, s'hi suma el Distintiu d'Igualtat en l'Empresa (DIE), gestionat per l'Institut de la Dona. A més, CaixaBank s'ha convertit en la primera entitat financera espanyola a aconseguir el nivell d'Excel·lència A en la certificació EFR (Empresa Familiarment Responsable) que atorga Fundació Másfamilia. També ha sigut mereixedora de diversos reconeixements, com el Premi 25 aniversari de Fedepe (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries). A això s'hi suma, que la Fundació per a la Diversitat li va concedir el 2020 la distinció a la millor pràctica d'una gran empresa pel seu programa de diversitat Wengage.

Per la igualtat d'oportunitats

Per promoure la igualtat d'oportunitats, CaixaBank ha desenvolupat el projecte Wengage que té per objectiu fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. El programa inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, per visibilitzar la diversitat i reforçar el rol de la dona amb formació o 'mentoring' femení, en el qual directives de la mateixa entitat assessoren altres professionals.

El programa també està orientat a l'àmbit extern. En aquesta faceta, el compromís de CaixaBank amb la diversitat inclou les jornades CaixaBank Talks, l'organització de diferents premis i reconeixements al lideratge empresarial (Premi Dona Empresària i Premi A Dona Professional Autònoma) o a l'excel·lència acadèmica (Premis WONNOW) o línies d'acció vinculades a l'esport (patrocini de la selecció femenina de bàsquet).

Així mateix, des del gener del 2020, l'entitat compta amb el Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en càrrecs directius i reforçar les mesures de conciliació, com el foment del teletreball i la flexibilitat.

Setmana de la igualtat 2021

Per afegir-se a la celebració del Dia Internacional de la Dona, CaixaBank organitzarà per tercer any consecutiu, la Setmana de la Igualtat del 8 al 12 de març. L'objectiu és sensibilitzar sobre la importància de la diversitat i la igualtat en les empreses i la societat a través d'accions que conviden al debat i a la reflexió tant els mateixos empleats com els clients: ponències, campanyes de comunicació, visibilització de dones referents per convidar a reflexionar tant treballadors com clients.

A més, l'entitat també ha col·laborat en la primera edició de la Barcelona Woman, Woman Acceleration Week, esdeveniment organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç espanyoles. L'esmentat esdeveniment es va celebrar entre el passat 3 i 5 de març amb nou debats que es van centrar en el talent, la formació i la gestió empresarial.

Programes internacionals

L'entitat financera està adherida al programa internacional Target Gender Equality i al Women's Empowerment Principles, de les Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses per a una representativitat més gran de la dona en posicions directives; o al Xàrter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.

Així mateix, és una de les entitats adherides a l'Aliança STEAM pel talent femení «Nenes en peu de ciència», una iniciativa liderada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per impulsar les vocacions STEAM en les nenes i les joves.